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刺胳針期刊指出 武漢肺炎恐有多個疫源地
首頁 / 重點新聞

口罩商趕工日產93萬片 經部：開工後達390萬片

最新更新：2020/01/27 20:26
武漢肺炎疫情掀口罩搶購潮，經濟部已和廠商聯繫，從初三至初五，口罩日產量從原來的79萬片增加到93萬片，開工後可增加到390萬片。（圖取自facebook.com/moea.gov.tw）
武漢肺炎疫情掀口罩搶購潮，經濟部已和廠商聯繫，從初三至初五，口罩日產量從原來的79萬片增加到93萬片，開工後可增加到390萬片。（圖取自facebook.com/moea.gov.tw）

（中央社記者江明晏台北27日電）武漢肺炎疫情掀口罩搶購潮，經濟部已和廠商聯繫，從初三至初五，口罩日產量從原來的79萬片增加到93萬片，開工後可增加到390萬片，且廠商不用怕超額生產，有餘貨政府全部收購。

防疫資訊

經濟部在臉書官方粉絲頁上貼文表示，年假期間遇上新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，除要謝謝第一線防疫人員的辛勞外，還要謝謝國內製造口罩的廠商及員工，他們從年初二開始就陸陸續續回到工作崗位工作，配合政府趕工。

面對口罩的購買需求增加，經濟部也和廠商聯繫，提升國內製造產能，從初三至初五，每天日產量從原來的每日79萬片，增加到每日93萬片；開工後，原本最高產能可達到每日244萬片，在增加人力及輪班生產後，每天的產量可增加到大約390萬片。在暫時停止出口的情況下，充分供應國內需求。

經濟部也向配合加工生產口罩的廠商，轉達行政院的指示，防疫期間，廠商全力配合政府生產，不用怕超額生產，有餘貨政府全部收購，不擔心賠本賣不掉。

經濟部進一步指出，面對口罩購買需求提升，衍生出通路配送不及的問題，衛福部庫存今天已釋出100萬片至電商、醫材通路；28日至30日，衛福部持續每天釋出200萬片給藥妝、四大超商等各大通路販售。

此外，經濟部向各超商總部再次確認，目前都還有庫存，因應春節假期，將會優先增加交通轉運站、醫療院所週邊門市的供貨。（編輯：張均懋）1090127

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