自帶口罩出境 海關：每人不超過5盒

財政部關務署表示，旅客隨身攜帶數量合理的自用口罩出境沒問題；至於合理數量，海關則有共識，春節期間以每人勿攜帶超過5盒口罩為參考標準。圖為疾管署在空橋門口增設簡單檢疫站，針對武漢直飛台灣班機登機檢疫。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北27日電）武漢肺炎疫情升溫，口罩管制出口1個月，財政部關務署表示，旅客隨身攜帶數量合理的自用口罩出境沒問題；至於合理數量，海關則有共識，春節期間以每人勿攜帶超過5盒口罩為參考標準。

因應武漢肺炎疫情持續升溫，為確保口罩供應國內所需，及保障國人健康，經濟部於23日公告，自1月24日起至2月23日止，為期1個月期間，「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」及「其他紡織材料製口罩」管制出口。

由於目前正值春節假期，不少台商年後將返回崗位工作，加上旅客海外出遊都有自帶口罩需求，為釐清相關疑慮，財政部關務署今天發布新聞稿表示，依貨品輸出管理辦法第9條及出口貨物報關驗放辦法第16條規定，出境旅客攜帶自用行李物品出口，尚無須向海關填送出口報單，不受貨品輸出管理辦法第5條應簽證的限制。所以旅客攜帶口罩出境，於自用範圍內，無須辦理出口報關。

至於何謂合理自用範圍內的口罩數量，關務署官員對中央社記者表示，海關會按隨行成員人數、旅遊天數及旅遊地區等個案情節判斷合理自用數量，主要是不希望有人藉機從事海外口罩代購代銷的行為。

目前海關已有共識，在春節期間，會以每人不得攜帶超過5盒口罩（一盒為50入，共250個）為參考標準，春節過後，關務署將針對合理數量再向主管機關與食藥署研議。（編輯：林淑媛）1090127