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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情14/95

健康聲明書亂寫 蘇貞昌：不配合檢疫一定嚴辦

最新更新：2020/01/27 16:02
自中國返台有症狀若拒填報 最高可罰15萬元中央流行疫情指揮中心強調，「傳染病防治法」規定入境旅客應誠實配合檢疫單位填報健康聲明卡及繳交相關資料，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙者，最高罰15萬元。（指揮中心提供）中央社記者楊淑閔傳真 109年1月27日
自中國返台有症狀若拒填報 最高可罰15萬元中央流行疫情指揮中心強調，「傳染病防治法」規定入境旅客應誠實配合檢疫單位填報健康聲明卡及繳交相關資料，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙者，最高罰15萬元。（指揮中心提供）中央社記者楊淑閔傳真 109年1月27日

（中央社記者王承中台北27日電）機場防疫員警爆旅客亂寫健康聲明書。行政院長蘇貞昌今天表示，防疫視同作戰，絕對不會容許不配合檢疫、亂填聲明書的舉動，各種罰則法律都有，一定嚴辦。

中央流行疫情指揮中心今天公布，台灣確診第5例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎確定病例。而昨天有名在機場執勤防疫工作的員警在寫給蘇貞昌的公開信中指出，很多從中國返台乘客的健康聲明書都是說謊、亂寫跟敷衍。

蘇貞昌今天下午在個人臉書粉絲團發文表示，防疫視同作戰，不配合檢疫、亂填聲明書的舉動，政府絕對不會容許，各種罰則法律都有，「我們一定嚴辦」 。

蘇貞昌指出，他要再次跟大家說，疫情當頭，配合政府檢疫措施一定是最好的選擇。蘇貞昌也向民眾呼籲「若您出現類似症狀，請主動打1922防疫專線通報，讓政府幫助您，有政府、請安心」。

蘇貞昌表示，昨天有一名警員特地發文給他建議，他有看到，政府也會嚴肅處理。非常感謝所有年節期間，第一線辛苦防疫的工作人員。

最後，蘇貞昌也在文末標註「繼續衝、繼續拚」，以及「國家繼續向前進」的標籤。（編輯：林興盟）1090127

地機族
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