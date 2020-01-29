蔣萬安林為洲接力扛責 國民黨青壯世代接班

（中央社記者余祥、陳俊華台北29日電）2020國民黨總統、立委選舉大敗，世代交替呼聲四起，青壯派立委江啟臣率先表態投入黨主席補選，立委林為洲、蔣萬安接力扛責分別參選立法院黨團總召、書記長，國民黨青壯世代準備全面接班。

國民黨總統、立委選戰大敗，前主席吳敦義率一級主管總辭，國民黨主席補選在即，黨內齊呼應徹底改革。青壯派主張，除了黨內造化，由具有民意基礎的縣市長或民代擔任黨決策核心，更要進行世代交替，由青壯世代擔任黨務主管、重要幹部，主導論述走向。

國民黨主席補選將在3月7日舉行，新任主席任期僅有一年多，被外界視為「過渡主席」，能進行的改造十分有限；不過，青壯派立委江啟臣選在大年初一宣布投入黨主席補選，扛起責任。

由於前副主席郝龍斌也表態參選黨主席，郝龍斌、江啟臣之爭恐成為世代之爭，郝龍斌力主世代整合，江啟臣則盼成為世代溝通的橋梁。

江啟臣晚間在臉書直播時表示，他過年期間四處拜訪、傾聽各界意見，將會把這些意見作為未來的政見、改革方向的參考；國民黨不要讓民眾失望，「要做真的改革，不是假的改革。」

除了國民黨中央的改造，多數青壯世代認為，立法院是接下來的主戰場，如何讓黨團具備戰力跟黨務改造一樣重要。

同屬青壯派的立委林為洲今天表態將參加國民黨團總召選舉，盼成為黨中央與立法院黨團溝通橋梁，並成為黨內改革協助者。

立委蔣萬安晚間也表示，他已經表態參選國民黨團書記長，願扛下責任，結合資深委員的經驗，帶領國民黨團強力監督政府施政、捍衛民眾權益，共同讓黨團在新會期展現貼近民意的戰力，這是他未來的目標。

另外，媒體報導，國民黨不分區立委當選人鄭麗文也有意參選黨團書記長。鄭麗文晚間向中央社記者表示，沒有這件事，「我沒有資格」，因為黨團規定要區域立委才能參選。

立法院第10屆立法委員2月1日將報到，國民黨新科立委31日將在中央黨部舉行座談，討論角逐立法院正、副院長人選，並選出新會期國民黨團總召、書記長及首席副書記長。

國民黨經立法院黨團幹部改選、黨主席補選後，若由青壯世代全面主導，能否徹底改革，重新再起，備受關注。（編輯：謝佳珍）1090129