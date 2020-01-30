柯建銘：民進黨團一致支持游錫堃擔任立法院長

民進黨立法院黨團總召柯建銘30日說，黨團一致支持民進黨立委當選人游錫堃（右）擔任立法院長，與立法院副院長蔡其昌（左）搭配，是民進黨推出的最佳拍檔，黨團大會中鼓掌通過。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北30日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，黨團一致支持民進黨立委當選人游錫堃擔任立法院長，與立法院副院長蔡其昌搭配，是民進黨推出的最佳拍檔，黨團大會中鼓掌通過，毫無疑義。

立法院第10屆立法委員將在2月1日報到，民進黨立法院黨團上午召開籌備會、黨團大會，召集所有新任立委討論立法院正、副院長角逐人選，與民進黨團三長（幹部）人選等事宜。

柯建銘會後受訪時表示，黨團會議最主要是要決定院長、副院長人選，游錫堃曾任行政院長、民進黨主席、總統府秘書長等，以他的聲望、威望，「黨團一致支持他當立法院長」。

柯建銘說，蔡其昌擔任立法院副院長表現也非常傑出，所以這是民進黨推出的最佳拍檔，全體一致鼓掌通過，毫無疑義，希望兩位能領導立法院，讓立法院有新的氣象。

游錫堃說，這對他來說是新的挑戰，自己是新科立委，抱持學習的心態，第一次踏入立法院的黨團會議，大家對他的支持，他非常感謝，未來一定會跟蔡其昌、柯建銘領導的黨團密切合作，希望能夠盡最大努力，增進人民福祉。

游錫堃表示，黨團大會通過他與蔡其昌參選正副院長後，還要爭取立法院會的支持，「能不能當選，要票開出來才知道」，現在最主要是要在2月1日前努力爭取選票，盼在民進黨團支持下能順利當選。

黨團三長部分，柯建銘表示，由他續任總召，感謝民進黨立委陳明文的禮讓與支持，幹事長則有民進黨立委陳亭妃、鄭運鵬登記，感謝陳亭妃禮讓給鄭運鵬；書記長則有民進黨立委鍾佳濱、周春米登記，周春米轉而支持鍾佳濱。

柯建銘說，很高興黨團三長都是在3分鐘內決定，大家一團和氣；未來民進黨團身為國會最大黨，將負起國會改革、新文化建立、維持國會穩定的最大責任。（編輯：蘇龍麒）1090130