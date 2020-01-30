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武漢肺炎衝擊信心 半導體市值單日蒸發逾7000億

最新更新：2020/01/30 17:32

（中央社記者張建中新竹30日電）武漢肺炎疫情延燒，重創投資人信心，台股今天新春開紅盤展開補跌，大盤指數重挫696.97點，創史上單日最大跌點。據法人統計，半導體類股單日市值蒸發逾新台幣7000億元。

半導體產業今年景氣樂觀，台積電預期，今年不含記憶體的半導體市場可望成長8%，晶圓代工業將成長17%。

英特爾（Intel）也釋出正面訊息，除資料中心需求佳，中央處理器（CPU）缺貨情況也將改善，激勵英特爾股價表現強勁，於台股春節休市期間漲逾1成。

不過武漢肺炎疫情仍造成市場恐慌，影響台股及半導體類股今天表現疲弱不振，賣壓沉重，大盤指數收跌696.97點，跌幅5.75%，半導體類股指數也重挫5.53%。

法人統計，半導體類股單日市值縮水達7062億元；其中，台積電因外資、投信與自營商合計賣超3萬1099張，股價收在316.5元，跌16.5元，單日市值縮減最多，達4278.5億元，市值滑落至8.2兆元。

半導體類股中，聯發科今天市值縮減564.3億元居次；其他包括南亞科、日月光、環球晶與聯電市值也都縮減超過100億元。（編輯：張良知）1090130

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