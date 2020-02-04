潘文清接任國防部總士官長

（中央社記者余祥台北4日電）黑鷹直升機日前失事，國防部總士官督導長韓正宏殉職，軍聞社報導，遺缺由陸軍司令部士官督導長潘文清接任。

UH-60M黑鷹直升機（機號933）1月2日失事新北坪林、宜蘭交界處，導致參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航等8人殉職。

軍聞社報導，參謀總長黃曙光今天主持參謀本部總士官長新職介紹典禮，期勉新任潘文清未來在國軍士官制度興革、士官兵政策訂定及招募留營作業等方面，能提供各單位完善的建議與指導，使國軍戰力更加精進。

黃曙光表示，新任潘文清是陸軍士校常士76年班畢業，先後完成陸軍士校正規班、菁英士官長班等軍事教育，歷任陸軍裝步第151營、裝步第395旅、機步第298旅、陸軍第八軍團指揮部等單位士官督導長，學經歷非常完整，在以往所任職務中，均能以主動積極的精神，貫徹執行各項任務；尤其，擔任陸軍司令部士官督導長期間，推動精進士官制度，執行士官職類戰訓工作及招募留營等任務，績效優異。

黃曙光指出，近年來，國防部持續推動「精進士官制度」，包括地位提升、責任賦予、信心建立、培養專業及經管發展等五大核心要素；尤其，在前任韓正宏總士官長積極爭取下，行政院已核定「士官長專業加給」待遇調整案，將有效提升部隊招募及留營誘因與成效，期許各級士官幹部繼續發揮專業，扮演士兵與軍官間的良好橋梁，協助單位主官完成任務，並落實知官識兵工作，期使各職類專業士官長留久用，堅實部隊骨幹。

黃曙光表示，士官是軍隊維持戰力不墜的重要基礎，優秀的士官養成須兼顧知識涵養與實務經驗累積，除持續鼓勵士官公餘進修外，也應積極參加「士官督導長管理專長班」及「聯戰士官班」等在職訓練班次，以「無人比我更專業」及「跟我來」的價值信念自許，勇於承擔「士兵導師、軍官助手」的重任，矢志成為部隊優質幹部。

黃曙光進一步表示，國防部刻正推動修正「國軍軍官、士官權責劃分指導原則」，並持續檢討由士官擔任士官班隊的隊職幹部等興革事項，除加重士官責任賦予外，更能貫徹軍、士官分層負責，使士官體系發展更趨完整。

此外，因應近期「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫管制作為，黃曙光要求各級士官幹部，務須落實基層防疫宣導作為，官兵若出現發燒等徵候，應秉持「快速應變、快速處理」原則，立即送醫就診，並依規定完成通報，避免疫情擴散造成群聚感染，以維護官兵健康安全，確保國軍戰力。（編輯：蘇龍麒）1090204