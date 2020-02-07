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NBA明星賽選秀 詹姆斯字母哥兩隊名單出爐

最新更新：2020/02/07 09:52
美國職籃NBA明星賽選秀直播6日登場，擔任兩隊隊長的洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（左列）和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（右列）選出各自陣容。（圖取自twitter.com/NBAAllStar）
美國職籃NBA明星賽選秀直播6日登場，擔任兩隊隊長的洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（左列）和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（右列）選出各自陣容。（圖取自twitter.com/NBAAllStar）

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽選秀直播今天登場，再度擔任兩隊隊長的洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博選出各自陣容，兩人最後決定不像去年那樣交換球員。

Team LeBron先發陣容：湖人詹姆斯（LeBron James）、湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）、洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）、達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）、休士頓火箭哈登（James Harden）。

替補球員：波特蘭拓荒者里拉德（Damian Lillard）、費城76人西蒙斯（Ben Simmons）、丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）、波士頓塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）、奧克拉荷馬雷霆保羅（Chris Paul）、休士頓火箭衛斯布魯克（Russell Westbrook）、印第安納溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

Team Giannis先發陣容：公鹿安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、費城76人恩比德（Joel Embiid）、多倫多暴龍西雅坎（Pascal Siakam）、波士頓塞爾蒂克華克（Kemba Walker）、亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）。

替補球員：公鹿密道頓（Khris Middleton）、邁阿密熱火阿德巴約（Bam Adebayo）、猶他爵士戈柏特（Rudy Gobert）、熱火巴特勒（Jimmy Butler）、多倫多暴龍勞瑞（Kyle Lowry）、紐奧良鵜鶘殷格拉姆（Brandon Ingram）、爵士密契爾（Donovan Mitchell）。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1090207

美國職籃NBA明星賽選秀直播6日登場，密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（前）擔任Team Giannis隊長與詹姆斯的Team LeBron對戰。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）
美國職籃NBA明星賽選秀直播6日登場，密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（前）擔任Team Giannis隊長與詹姆斯的Team LeBron對戰。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）
美國職籃NBA明星賽選秀直播6日登場，洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（前）擔任Team LeBron隊長，對戰「字母哥」安特托昆博的Team Giannis。（圖取自facebook.com/LeBron）
美國職籃NBA明星賽選秀直播6日登場，洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（前）擔任Team LeBron隊長，對戰「字母哥」安特托昆博的Team Giannis。（圖取自facebook.com/LeBron）
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