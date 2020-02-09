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羽生結弦四大洲花滑首奪冠 制霸主要國際賽第一人[影]

最新更新：2020/02/09 17:26
日本男子花式滑冰選手羽生結弦9日首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠。（共同社提供）
日本男子花式滑冰選手羽生結弦9日首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠。（共同社提供）

（中央社東京9日綜合外電報導）日本男子花式滑冰選手羽生結弦，今天首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠，同時成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手。

日本男子花式滑冰選手羽生結弦成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手。（共同社提供）
日本男子花式滑冰選手羽生結弦成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手。（共同社提供）
羽生結弦9日在四大洲花式滑冰錦標賽男子長曲項目以187.60分居首位。（共同社提供）
羽生結弦9日在四大洲花式滑冰錦標賽男子長曲項目以187.60分居首位。（共同社提供）

日本共同社、時事通信社、每日新聞報導，在南韓首爾舉行的國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽，今天舉行男子長曲項目，繼昨天已在短曲項目領先的羽生，成功在長曲項目以187.60分居首位，兩項得分加總後以299.42拿下生涯首度四大洲花式滑冰錦標賽冠軍。

羽生是第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的男子滑冰選手。

另外兩名日籍選手鍵山優真排名第3、友野一希名列第7。16歲的鍵山是首度挑戰成人組國際大賽，就拿下自己生涯最佳的第3名成績，今天與羽生一同站上頒獎台。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090209

羽生結弦成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手。（共同社提供）
羽生結弦成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手。（共同社提供）
羽生結弦9日首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠。（共同社提供）
羽生結弦9日首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠。（共同社提供）
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