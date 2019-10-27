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羽生結弦四度成功四周跳 花滑大獎賽加拿大站壓倒性奪冠[影]

最新更新：2019/10/27 14:43
日本男子花式滑冰選手羽生結弦，27日在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽加拿大站以壓倒性總分奪冠。（共同社提供）
日本男子花式滑冰選手羽生結弦，27日在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽加拿大站以壓倒性總分奪冠。（共同社提供）
羽生結弦27日在花式滑冰大獎賽加拿大站長曲項目四度成功完成四周跳。（共同社提供）
羽生結弦27日在花式滑冰大獎賽加拿大站長曲項目四度成功完成四周跳。（共同社提供）

（中央社東京27日綜合外電報導）日本男子花式滑冰選手羽生結弦，今天在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽加拿大站以壓倒性總分奪冠；女子部分則由首度出賽大獎賽的俄羅斯選手特魯索娃，逆轉勝日本選手紀平梨花。

日本共同社報導，羽生結弦繼昨天取得第一的短曲項目後，今天在長曲項目也拿下第一，短曲項目及長曲項目加總獲322.59分，遙遙領先第2名選手近60分，以壓倒性優勢奪下大獎賽加拿大站冠軍，這也是羽生包含總決賽在內，通算拿下第11次大獎賽勝利。

羽生在長曲項目四度成功完成四周跳，以精湛演出獲得本季最佳的212.99分。

就讀日本倉敷藝術科學大學的日本男子選手田中刑事，昨天在短曲項目拿下第5名，今天在長曲項目拿下第3名，總計獲250.02分拿下第3名。

影片來源：Skating ISU YouTube頻道
日本男子花式滑冰選手羽生結弦（左），27日在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽加拿大站以壓倒性總分奪冠，田中刑事拿下第3名。（共同社提供）
日本男子花式滑冰選手羽生結弦（左），27日在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽加拿大站以壓倒性總分奪冠，田中刑事拿下第3名。（共同社提供）

在女子花式滑冰部分，紀平梨花昨天在短曲項目拿下第一，但今天在長曲項目開頭表現不盡理想遭到扣分，只能屈居第2，以總分230.33分拿下亞軍。

15歲的俄羅斯選手特魯索娃（Alexandra Trusova）在短曲項目僅名列第3，但今天在長曲項目以166.62分拿下第一，並以總分241.02逆轉勝紀平，是第一次出賽大獎賽就奪冠。

日本另一位女子選手本田真凜，以總分179.26拿下第6名。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1081027

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