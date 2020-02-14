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NBA前球星韋德喜迎兒子變性 雙親就是要傾聽[影]

最新更新：2020/02/14 15:03
前美國職籃NBA球星韋德（右2）11日上電視節目「艾倫愛說笑」，談論柴雅（左2）變性的事，和身為父母的人，在事情發展不如預期時，展現無條件的愛這件事的重要性。（圖取自facebook.com/dwyanewade）
前美國職籃NBA球星韋德（右2）11日上電視節目「艾倫愛說笑」，談論柴雅（左2）變性的事，和身為父母的人，在事情發展不如預期時，展現無條件的愛這件事的重要性。（圖取自facebook.com/dwyanewade）

（中央社13日邁阿密綜合外電報導）前美國職籃NBA球星韋德去年12月談到教養孩子跳脫傳統性別框架問題時，表示自己贊成兒子變性，稱雙親的工作就是傾聽。如今他也與妻子喜迎「新到來的女兒」。

韋德（Dwyane Wade）當時表示，教養這樣的孩子，挑戰多來自身為父母的自己，而非他12歲的兒子塞昂（Zion）。

韋德去年12月時說：「這與他無關，因為他知道自己是什麼樣的人，重點在於我們。所有在外面說那些閒言閒語的人，照照鏡子吧，要知道你們才是造成這個問題的人，有問題的不是這孩子。」

兩個月後的今天，韋德和他的太太蓋柏莉尤恩（Gabrielle Union）正慶祝塞昂把名字改成想要的柴雅（Zaya），並在社群媒體上有了新的帳號。

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韋德11日上了電視節目「艾倫愛說笑」，談論柴雅變性的事，和身為父母的人，在事情發展不如預期時，展現無條件的愛這件事的重要性。

韋德告訴主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）說：「孩子是 LGBTQ+的一員，我們是對驕傲的父母...所以當我們的孩子帶著疑惑、煩惱回到家裡，不論他們帶回什麼，我們身為父母，最重要的工作就是傾聽，盡我們所能給他們最好的資訊、最好的回饋。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090214

影片來源：TheEllenShow
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