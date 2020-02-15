2020籃球名人堂 Kobe領銜最終入圍名單

2020籃球名人堂最終決選名單包括前湖人傳奇球星布萊恩、3度奪下總冠軍賽最有價值球員的鄧肯和15度獲選參加明星賽的賈奈特等人。（圖取自twitter.com/Hoophall）

（中央社紐約14日綜合外電報導）5度拿下美國職籃NBA總冠軍的前湖人傳奇球星布萊恩，上個月因為直升機墜機意外身亡，但他生前無數經典時刻令人難忘，今天入圍2020年籃球名人堂8人決選名單。

布萊恩（Kobe Bryant）曾18次獲選參加明星賽，在具名人堂（Hall of Fame）入選資格的第1年，就被認為能夠入主位於美國麻州春田市（Springfield）的神聖殿堂，躋身這項運動不朽人物之林。

今年獲選進入名人堂的名單，將於4月4日在亞特蘭大舉行全美大學體育聯盟（NCAA）男籃4強賽的時候公布。最終結果由24名榮譽委員會決定，候選人須獲18票才能進入名人堂。

名人堂的入主儀式將於8月28到30日在春田市舉行。

其他入圍最終決選名單的球員，還有曾15度獲選參加明星賽、3度奪下總冠軍賽最有價值球員（MVP）的鄧肯（Tim Duncan）；曾15度獲選參加明星賽、9次獲選年度防守第一隊的賈奈特（Kevin Garnett）；曾奪得4面奧運金牌的美國女子職籃WNBA球星凱欽絲（Tamika Catchings）。

曾15度獲選參加明星賽、3度奪下總冠軍賽最有價值球員的鄧肯（左）；曾15度獲選參加明星賽、9次獲選年度防守第一隊的賈奈特（右）；曾奪得4面奧運金牌的美國女子職籃WNBA球星凱欽絲（中）也入圍進入名人堂的最終決選名單。（左圖取自facebook.com/nba，中圖取自facebook.com/wnb，右圖取自facebook.com/kevingarnett）

法新社報導，41歲的布萊恩和他的女兒吉安娜（Gianna Bryant）及其他7人墜機死亡悲劇，對名人堂的票選產生了影響。

名人堂主席柯蘭基羅（Jerry Colangelo）說：「我們知道本屆有可能是歷來最具歷史性的一屆。」

「布萊恩的驟逝，讓我們深陷哀思，我們很榮幸能彰顯他的傳奇，同時也表揚其他7位對籃球界意義重大的人物。」

「我們要恭喜入圍最終名單的人，也要恭喜一路支持他們的人，我們很期待於NCAA男籃賽4強賽期間，宣布2020年名人堂得主。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090215