ICAO稱台灣為中國一省 外交部要求更正

國際民航組織（ICAO）13日發布各國因應武漢肺炎所實施旅行禁令對經濟造成的衝擊，稱台灣為「中國台灣省」。（圖取自國際民航組織網頁icao.int）

（中央社記者陳韻聿台北16日電）國際民航組織（ICAO）13日發布各國因應武漢肺炎所實施旅行禁令對經濟造成的衝擊，稱台灣為「中國台灣省」。外交部稱ICAO為中國打壓台灣幫凶，對此表達最強烈抗議及不滿，並要求更正。

ICAO在報告中稱台灣為中國一省（its Taiwan Province），外交部表示，ICAO領導階層未能秉持專業中立，成為中國打壓台灣國際地位的幫凶。外交部對此表達最強烈抗議及不滿。

外交部指出，駐加拿大代表處已於第一時間透過管道要求ICAO改正，並將洽請友好國家及國際友人協助。

外交部表示，世界衛生組織（WHO）基於政治考慮，不當將台灣通報的確診病例資訊列在中國疫區項下，並獲ICAO引用，已嚴重誤導國際視聽，造成數國錯誤據以禁止台籍航空公司班機及民眾入境，使民航業者遭受難以估計的損失，民眾的旅遊權益也遭受重大影響，令人深感憤怒及遺憾。

外交部強調，ICAO及WHO既為照顧全人類福祉的專業多邊機構，應堅拒中國的政治需索，更不應為討好中國，公然違反理應堅守的中立原則。

外交部再次嚴正聲明，台灣是台灣，中華人民共和國是中華人民共和國，該國未曾一日統治台灣，台灣也絕不是該國一部分。

外交部強調，台灣與中國民眾的衛生健康或飛航管理，分別由獨立而互不隸屬的機構所管轄，ICAO及WHO所公布資訊既是各國決策的重要參考依據，即應忠實反應上述現實，勿再基於偏頗的政治考量而將台灣相關資訊錯列於中國之下，如此才能維護專業機構公信力，確保資料正確性。

根據ICAO的劃定，台灣屬「台北飛航情報區」。熟悉國際事務人士指出，捨符合專業需求的中立名稱不用，而選擇稱台灣為「中國一省」，明顯是出於政治考量及北京當局壓力。

ICAO近來傳出大舉封鎖「挺台」推特帳號，這些帳號在ICAO推特上表達不滿台灣遭ICAO排除，隨即遭封鎖。美國眾議院外交委員會與多名國會議員皆推文譴責ICAO此舉，眾議院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）等8名眾議員2月3日更聯名致函國際民航組織主席夏奇塔諾（Salvatore Sciacchitano），指出航空旅行是流行病傳播一大因素，持續排除台灣恐對處理武漢肺炎構成風險。（編輯：趙蔚蘭）1090216