美眾議員致函ICAO主席 批疫情期間排除台灣

（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）美國眾議院外委會主席恩格爾等8位眾議員近日聯名致函國際民航組織（ICAO）主席夏奇塔諾表示，航空旅行是流行病傳播一大因素，持續排除台灣恐對處理武漢肺炎構成風險。

武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，台灣確診人數已達16人。美國眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）聯合眾院外委會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul），3日致函ICAO主席夏奇塔諾（Salvatore Sciacchitano），批評ICAO排除台灣、大舉封鎖挺台灣推特帳號的作法。

除了2位眾院外委會領袖外，另外還有6位跨黨派眾議員簽署聯名信，包括眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、眾院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho），及眾院「國會台灣連線」4名共同主席夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）。

議員在聯名信函中表示，台灣擁有全球第11大最繁忙機場，有鑒於航空旅行是全球流行病傳播的一大因素，在世界對抗新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）之際，讓台灣加入相關資訊分享、後勤規畫對話的重要性，更為顯著。

這些議員強調：「輕率地將台灣排除於這些重要討論之外，恐危及2300萬台灣人民及更多人的健康及安全。」

針對ICAO近日大舉封鎖批評ICAO排除台灣的推特（Twitter）帳號一事，議員也在聯名信中表達關切及不滿。

議員表示，ICAO聲稱這些帳號被封鎖的使用者「濫用（ICAO）管道傳播虛假訊息及垃圾郵件」，但根據ICAO社群網站規則頁面，ICAO會移除「不相關、有損聲譽及冒犯他人的資訊」。

議員指出，台灣在病毒疫情爆發期間被排除在ICAO外，民眾對此表達健康安全疑慮，不理解為何相關言論會被ICAO視為「不相關、有損聲譽及冒犯他人」。他們呼籲，ICAO應重新檢視其社群網站政策執行方式，以確保政策客觀實施，免於政治操控影響。（編輯：徐崇哲）1090207