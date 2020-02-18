敬鵬大火現場指揮疏失釀8死 監察院糾正桃園市府

（中央社記者顧荃台北18日電）監察院今天表示，107年的桃園市敬鵬公司大火案，火災現場指揮官不知最近的工廠出入口，導致繞遠路救援受困消防員，且未能救援外勞，造成8人死亡，為此糾正桃園市政府。

107年4月間桃園市平鎮區敬鵬公司工廠發生大火，造成6名消防人員及2名移工不幸罹難，監察院為此糾正桃園市政府，監委高鳳仙與章仁香下午召開記者會說明。

高鳳仙表示，起火點位於三廠5樓，火勢並延燒至二廠4樓宿舍區，7名消防員撤退後受困三廠1樓東南角落3到7小時，除了1名消防員受困3小時後被救出以外，造成6名消防員殉職，2名外勞死於二廠宿舍區。

高鳳仙說，桃園市政府消防局在救火時，有三點違失，第一是指揮官未詳閱平面圖，也未仔細詢問敬鵬公司人員，不知三廠入口捷徑，而採取ㄇ字形最長救援路徑，致6名隊員不幸喪生，有明確違失。

第二，指揮官不知有二、三廠之分，未及時派人往二廠4樓宿舍區救援及滅火，致2名外勞死亡；第三，指揮官於晚間9時42分得知全面燃燒，遲至9時57分才通知入室人員撤出，致7名消防員無法及時撤離，「指揮調度失措，難卸疏失之責」。

章仁香表示，當消防員上樓救火後，指揮官還是要看所有資料，了解現場還有哪些路徑、出口，但指揮官根本沒有掌握所有資料。

高鳳仙說，這次糾正案沒有議處相關人員，是因為家屬對指揮官沒有很大的情緒，且火勢因風管向下層延燒，過去從未發生過，因此決定這次不議處，只提出糾正並要求檢討改進。

高鳳仙與章仁香表示，除了糾正桃園市政府，並要求檢討改進，包括消防局應檢討運用水線射水模式是否仍有精進之處，消防員使用的手提無線電使用限制為攝氏60度以下，難以回報受困位置、內部狀況等問題。

另外，三廠的公安檢查報告書沒有「防火間隔」檢查項目，也沒有記載防火區劃破壞等違章情形，桃市建管處與消防局均未發現；三廠防火區劃因92年間外牆掛置排氣風管而破壞，中央主管建築機關規避管理責任，地方主管建築機關未確實查核，實有不當。（編輯：林興盟）1090218