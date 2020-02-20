台灣生技抗疫國家隊成軍 檢測及疫苗成焦點

總統蔡英文（後中）20日視察國家衛生研究院，肯定國衛院平日厚植研發實力，能在武漢肺炎疫情爆發時迅速投入，防疫視同作戰，而疫苗、快篩試劑與藥物就是最好的後勤支援。中央社記者管瑞平攝 109年2月20日

（中央社記者韓婷婷台北20日電）全球面對武漢肺炎疫情威脅，各國升高防疫警戒，一場與病毒賽跑的醫療生技競賽同步展開。台灣生技醫療產業界抗疫國家隊快速成軍，能否搶先找到突破點揚眉國際，備受期待。

防疫視同作戰，在經濟部及民間口罩工廠、物流、通路合作組成「國家級團隊」下，台灣化解了口罩之亂的集體焦慮，也讓所有人見識到政府與民間通力合作的高效率。

除了口罩、防護衣、耳/額溫槍、乾洗手、護目鏡等基本防疫品之外，接下來包括檢測試劑、藥物及疫苗的研發製造，才是對抗病毒擴散的決戰關鍵。

台灣生技醫療業界包括國家衛生研究院、生技中心、國光生醫、高端疫苗、亞諾法、台康生技、台灣圓點等廠商，均在第一時間積極投入研發抗疫行列，組成抗疫國家隊，鎖定檢測試劑、疫苗及治療藥物三大方向。

國衛院多管齊下研發藥物及疫苗，希望能迅速找到可抑制武漢肺炎的藥物，除了篩選出200多種藥物即將著手動物實驗，也針對有望治療武漢肺炎的「瑞德西韋」藥物，積極蒐集原料進行合成工作。今天傳出好消息，已成功完成毫克級合成，2週內可提升至公克級合成，有望促成台灣自產，未來備而不用。

總統蔡英文（左）20日下午前往國家衛生研究院視察，國衛院長梁賡義（前右）簡報時表示，美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為是對抗武漢肺炎極可能有效的藥物，目前已完成瑞德西韋合成，純度達97%，是防疫工作一大進展。中央社記者管瑞平攝 109年2月20日

生技中心雙管齊下切入快篩與治療，執行長吳忠勳表示，生技中心擁有龐大的抗體基因庫，在病毒檢測、治療性疫苗與抗體藥物開發也累積出許多經驗，已啟動快篩診斷試劑與治療性藥品的研發。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

高端疫苗公司選擇投入檢測試劑及疫苗開發，12日宣布已完成新型冠狀病毒RT-PCR核酸檢測套組開發，並向台灣衛福部食藥署（TFDA）提出許可申請；17日再宣布已與美國國衛院（NIH）簽約合作開發新冠肺炎疫苗，成為NIH唯二授權合作的公司，引發各界關注。

高端疫苗總經理陳燦堅在宣布與美國國衛院合作開發新冠肺炎疫苗的記者會中，略帶激動的表示「這搞不好是可以幫助台灣拿到WHO入場票的一個機會點」。

總統蔡英文今天也在視察國衛院後，前往新竹參訪高端疫苗公司，了解目前我國民間研發疫苗能量和現況。她期待高端疫苗公司和美國國衛院合作開發的新型冠狀病毒的疫苗，能早日開花結果，證明台灣團隊在疫苗開發和生產上，擁有進軍全球市場的實力。

總統蔡英文（前右）20日參訪新竹縣高端疫苗公司，高端疫苗總經理陳燦堅（前左）向蔡總統說明目前疫苗研發情形。（高端疫苗公司提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年2月20日

國光生醫也成立專案研發團隊，正透過基因重組等方式尋求有效數據後，展開人體臨床試驗等合成開發技術；順利的話，預計所需時間最快約半年。

亞諾法也宣布投入新型冠狀病毒快速檢測、治療性抗體與疫苗的開發。並宣布治療性單株抗體開發已取得重大進展。預計未來幾個月內迅速完成動物體內功效試驗和安全性研究。

武漢肺炎疫情已超過1個月，死亡率雖然不算太高，但因擴散快，對醫療體系形成重擔，仍然讓人憂心。中國專家坦言武漢肺炎可能轉成慢性長期存在，其實早在2月初，前中研院院長、生策會會長翁啟惠即已率先提出預告，將來或許會演化成像流感般的傳染病。

台灣生物產業協會理事長李鍾熙表示，在過去SRAS的基礎上，台灣在疫苗開發算得上是前段班，是有能力開發也具競爭力的。雖然疫苗的開發從商業角度上去看，往往可能「緩不濟急」，商機並不大，也有可能像SARS一樣，疫苗還沒出來病毒已消失了；不過如果新冠病毒真如專家預期演變成「流感化」，那疫苗就很重要。

李鍾熙認為，大陸疫情嚴重對台灣的威脅相當大，因為過去SARS的經驗讓國際大藥廠投入開發疫苗的意願不大，如果台灣能夠在政府力量推動下，也許在這場賽局中有機會跑第一，不僅能為自己解決問題，更能為全球提供協助，肯定讓台灣生技業國際地位更上層樓。

前衛生署長、現任生技中心董事長涂醒哲也認為，因應新冠病毒流感化的可能，台灣是有能力自備疫苗產製，可以藉由政府力量推動國產疫苗。（編輯：張良知）1090220