國衛院研發武漢肺炎疫苗 總統視察慰勉請國人放心

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）武漢肺炎疫情嚴峻，國家衛生研究院積極投入相關疫苗、藥物研發，並已成功合成出實驗抗病毒藥物「瑞德西韋」；總統蔡英文今天視察肯定研發實力、慰勉同仁，並請國人安心。

武漢肺炎疫情延燒，各國紛紛投入疫苗研發，國衛院是國內唯一任務導向醫藥衛生研究機構，總統蔡英文下午前往苗栗竹南視察國衛院疫苗中心，並參觀實驗室，了解最新疫苗與藥物研發進度。

在進行簡報前，國衛院院長梁賡義先向總統報告，同仁已完成美國實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」毫克級合成，且化學結構確定，純度達97%，「看起來非常好」，預計2星期內就可提升到公克級合成，有助促成台灣自行製造；蔡總統滿是笑容表示肯定，「這真是好消息」。

武漢肺炎疫情持續延燒，國家衛生研究院是國內唯一任務導向醫藥衛生研究機構，總統蔡英文（左）20日下午特別前往苗栗竹南視察國衛院疫苗中心，並參觀實驗室，了解最新疫苗與藥物研發進度。（國衛院提供）中央社記者管瑞平傳真 109年2月20日

國衛院目前除武漢肺炎相關藥物研發，也積極投入疫苗開發、快篩試劑研發、流行病學預測模式及研究網與資料庫的建立。

在疫苗研發方面，國衛院副院長司徒惠康表示，在農曆年前取得病毒基因序列後即啟動疫苗研發計畫，包括合成胜肽疫苗、重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單元疫苗，4種疫苗各有不同的免疫反應、限制和優勢，在情況不明朗條件下，4個方向同步進行。

司徒惠康說，其中合成胜肽疫苗和DNA疫苗進展最快，已陸續進行小動物測試，接下來人體生物安全測試都需要至少1年到1年半的時間，正與衛福部密切聯繫，希望能盡量縮短期程，盡快有疫苗幫助國人對抗疫情。

總統表示，「養兵千日用在一時」，她要向這陣子以來同仁們的辛苦表達感謝，特別是得知有女性研究員為了這次研發工作而陷入是否要中斷博士論文的兩難，最終做出「國難當頭 『疫』無反顧」的決定，蔡總統說，「我們應該謝謝她，如果耽誤到她的博士課程，也跟她說對不起」。

總統肯定國衛院平日厚植研發實力，能在疫情爆發時迅速投入，防疫視同作戰，而疫苗、快篩試劑與藥物就是最好的後勤支援，她請國人放心，國衛院有足夠研發產製經驗，為國人健康努力。

受到疫情影響，仍有多名滯留武漢台人未能回台，中國國台辦引述新華社評論指台灣當局阻擋拖延，對此，蔡總統表示這並非事實，強調台灣針對第2批武漢台人接回計畫早準備好，「名單給了，飛機也準備好了，檢疫防疫及醫療照顧人員隨時待命，隨時可讓包機出發把國人接回來」，「希望在我們已經都準備好的情況下，中國方面可以配合」。

此外，總統也感謝國際上支持台灣加入WHO的聲音，她強調，防疫不能有缺口，希望國際各國在疫情期間可更深刻體驗到台灣加入的重要性，同時人民的健康是最重要的，「在此時政治不能凌駕人民的健康」，期盼在WHO這件事上不要有政治的考量和政治的操作。（編輯：方沛清）1090220

總統蔡英文（後中）20日視察國家衛生研究院，肯定國衛院平日厚植研發實力，能在武漢肺炎疫情爆發時迅速投入，防疫視同作戰，而疫苗、快篩試劑與藥物就是最好的後勤支援。中央社記者管瑞平攝 109年2月20日