新冠肺炎疫苗開發 蔡總統：盼早日完成

總統蔡英文20日參訪新竹縣高端疫苗公司時表示，高端疫苗與美國國衛院共同開發新冠肺炎疫苗，盼能早日完成，並再度強調她很感謝這次所有投入防疫的同仁與產業界。中央社記者郭宣彣攝 109年2月20日

（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）總統蔡英文今天參訪竹縣高端疫苗公司，了解民間研發疫苗現況。總統表示，高端疫苗與美國國衛院共同開發新冠肺炎疫苗，盼能早日完成，也證明台灣團隊有進軍國際實力。

武漢肺炎疫情延燒，總統關心防疫狀況，今天視察苗栗國家衛生研究院後，接著到新竹縣竹北生醫園區參訪高端疫苗公司，也了解民間疫苗研發情形。

總統致詞時表示，高端疫苗日前已與美國國衛院（NIH）完成合作合約簽署，共同開發新冠肺炎疫苗，希望疫苗能早日開發完成，也證明台灣團隊在疫苗開發與製造，擁有進軍國際的實力。

總統指出，希望高端疫苗公司在開發過程中，能順利進行，若有需要政府協助，也將全力幫忙。她也提到，衛福部長陳時中沒辦法過來參訪，她會將資訊帶回轉達，高端疫苗總經理陳燦堅說：「陳部長最近太辛苦」，總統聽聞點頭直說：「確實非常的辛苦」。

總統表示，台灣和全世界一樣面臨新型冠狀病毒的威脅，台灣擁有好的醫療體系，從過去SARS累積出來的經驗，能在第一時間，串連健保和出入境資料。

總統指出，無論是防疫工作或治療藥物疫苗的研發，台灣民間和政府共同創造的經驗，值得與世界分享。但仍有很多地方要進一步努力，感謝民間業界願意投入防疫領域，對國家安全與人民健康很有意義。

最後，總統強調，她很感謝這次所有投入防疫的同仁與產業界，盼能集結產業最堅實的能量，以及生醫學研究，一起保護國人健康。（編輯：吳協昌）1090220