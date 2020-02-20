武漢肺炎美國列台灣社區傳播 蔡總統：零星個案未符合要件

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網站列出武漢肺炎明顯社區傳播的國家，台灣名列其中。總統蔡英文20日表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。（中央社檔案照片）

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網站列出武漢肺炎明顯社區傳播的國家，台灣名列其中。總統蔡英文今天視察國家衛生研究院疫苗中心時表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。

總統表示，衛福部長陳時中已經講過，現在看到的都是零星個案，也沒有符合社區傳播的要件，希望社會大眾還是不要過度恐慌，整個防疫跟處理疫情的團隊都是用最嚴謹的態度來面對，「我們一定會替大家的健康來把關」。（編輯：唐聲揚）1090220