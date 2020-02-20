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武漢肺炎南韓首現死亡案例 確診增至104例
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎美國列台灣社區傳播 蔡總統：零星個案未符合要件

最新更新：2020/02/20 16:04
美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網站列出武漢肺炎明顯社區傳播的國家，台灣名列其中。總統蔡英文20日表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。（中央社檔案照片）
美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網站列出武漢肺炎明顯社區傳播的國家，台灣名列其中。總統蔡英文20日表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。（中央社檔案照片）

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網站列出武漢肺炎明顯社區傳播的國家，台灣名列其中。總統蔡英文今天視察國家衛生研究院疫苗中心時表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。

總統表示，衛福部長陳時中已經講過，現在看到的都是零星個案，也沒有符合社區傳播的要件，希望社會大眾還是不要過度恐慌，整個防疫跟處理疫情的團隊都是用最嚴謹的態度來面對，「我們一定會替大家的健康來把關」。（編輯：唐聲揚）1090220

社區感染與社區傳播有何不同
  • 社區感染（locally infected/transmitted）意指案例非境外或居家感染，而是因社區人傳人感染。
  • 社區傳播（community spread）特性為「在社區中走動都會被感染」。
  • 社區傳播具有4個徵兆：
    確診病例無法找到傳染來源
    本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數
    已出現持續性的傳播鏈
    有廣泛發生的群聚感染事件
延伸閱讀
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