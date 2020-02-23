外籍人士納健保 陳柏惟主張提高費率從嚴審查

台灣基進立委陳柏惟23日表示，台灣應提供外籍人士醫療服務，讓其納入健保體系，但費率應和國人有別，納入資格也須從嚴審核。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北23日電）台灣基進立委陳柏惟今天表示，台灣作為一個強大且向世界開放的國家，應提供外籍人士醫療服務，讓其納入健保體系；他主張，費率應和國人有別，對於資格必須從嚴審核。

武漢肺炎持續延燒，陳柏惟今天透過臉書表示，當災難來臨時，才看到了人性真實的一面。平日把中國多強大，共產黨多進步掛在嘴邊的眾多小粉紅，大禍臨頭下，哪一個不堅持 「回台用健保」，這也讓眾多與台灣生死與共，誠實繳納保費與稅金的台灣人民，大嘆不平。

陳柏惟指出，全民健保發展至今其實更像社會福利而非保險，政府以稅金挹注，公衛體系的投資，對醫療費用的壓低管制等總總手段，去讓納保者享有廉價而高品質，獨步世界的健保。並不是繳了錢就理直氣壯能用這麼簡單。也因為這樣，為了保護台灣的醫療系統，不會因為不斷擴增的使用者而面臨危機，資格的管制也是相當重要的。 非本國籍人士，我們當然不會不保障其就醫權，但費用的支出，自然要和國人不同。

陳柏惟說，這樣簡單的道理應該人人都懂，但最不珍惜台灣的，就是外來的掠奪性格政權。原本非本國籍人士的加保資格，需「領有居留證明文件」， 但在前總統馬英九時期，中國國民黨政府擴大認定 「依親或探親入出境許可證」為居留證明，也因此擴大了健保支出。面對日益擴張的健保負擔，他將會爭取其他立委認同，提案要求取消此認定，並回歸法律規定，從嚴審核居留證明。

他表示，為了優先保障國人權益，就算是外籍人士，符合加保資格後，以第6類身分或眷屬身分加保者，他也認為應將健保費自行負擔額從60%再往上提升，降低政府支出；就算是健保加價，其實其涵蓋範圍仍遠大於其他國家的健保或一般商業保險，且費用更為便宜。（編輯：黃國倫）1090223