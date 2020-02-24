環團批國土計畫大砍農地 中市府：不影響糧食安全

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市多個公民團體今天到市府前廣場抗議，反對將農業用地圈給工業使用，市府則表示，將在不影響糧食安全的前提下，促進國土有效運用與發展，兼顧經濟與環保需求。

台中市政府下午召開台中市國土計畫草案審議會，多個公民團體在會前抗議，提出多項訴求，包括要求應維護農地面積最大化、找回8000公頃應維護農地、提升糧食安全，並建請刪除科學園區用地260公頃，不能在未刪減工業用地的情況下，就倉促定案送內政部。

台中市都發局表示，市府推動「台中市國土計畫」，在規劃階段就已舉辦5場專家學者座談會、4場公民團體暨地方意見領袖座談會、公開展覽30天，另為擴大民眾參與，更接連舉辦22場公聽會與加開2場座談會，相關資訊都上傳台中市國土計畫資訊網。

針對公民團體質疑，市府不刪除大肚山260公頃的科學園區用地，甚至劃設更多農地給未登記工廠使用，有圈地圖利之嫌。市府表示，目前正在審議國土計畫，將綜合考量產業需求、地方意見、主管機關、環境容受力等因素，並提報內政部續審，也將尊重委員及產業主管機關意見，兼顧經濟與環保需求。

至於公民團體建議力保4.63萬公頃農地的底線，都發局指出，依中央規定，市府劃設農業發展地區計5.95萬公頃，宜維護農地為3.82萬公頃，已高於中央盤點的台中可供生產糧食土地3.75萬公頃，在不影響糧食安全前提下，促進國土有效運用與發展。

此外，對於公民團體要求開放會議現場攝影、錄影或錄音，都發局表示，根據「台中市都市發展審議會議及會場管理要點」，如經會議主席同意即可開放。（編輯：洪學廣）1090224