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魏辰洋18歲亞運處女秀摘金 涉毒淪跆拳道流星

最新更新：2020/02/24 19:23
曾被視為「台灣戰神」朱木炎接班人的魏辰洋（右），出生於跆拳道世家，父親魏瑞賢（左）在南投縣開設跆拳道館，從小學3年級開始接受訓練，數度在全中運跆拳道項目摘金。（中央社檔案照片）
曾被視為「台灣戰神」朱木炎接班人的魏辰洋（右），出生於跆拳道世家，父親魏瑞賢（左）在南投縣開設跆拳道館，從小學3年級開始接受訓練，數度在全中運跆拳道項目摘金。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北24日電）前跆拳道國手魏辰洋2010年以18歲之姿在亞運摘金，卻在2014年亞運鍍銅後宣布退休，如今因持有毒品躍上社會版面，猶如一顆流星，在跆拳道舞台迅速崛起及殞落。

曾被視為「台灣戰神」朱木炎接班人的魏辰洋，出生於跆拳道世家，父親魏瑞賢在南投縣開設跆拳道館，從小學3年級開始接受訓練，數度在全中運跆拳道項目摘金。

在父親刻意培養與保護下，被視為「秘密武器」的魏辰洋，18歲初次征戰2010年廣州亞運，就為中華隊斬獲一面金牌，成為當屆大黑馬。

魏辰洋2012年轉戰倫敦奧運，最終在8強賽止步；隨後2014年再度挑戰亞運，以銅牌作收，並在那之後決定退休；儘管後續曾參加2016年里約奧運亞洲區資格賽國手選拔，最終卻落選。

曾拿下亞運跆拳道金牌的魏辰洋，因持有含安非他命成分的梅錠，遭台中地院判處有期徒刑2個月，得易科罰金。（中央社檔案照片）
曾拿下亞運跆拳道金牌的魏辰洋，因持有含安非他命成分的梅錠，遭台中地院判處有期徒刑2個月，得易科罰金。（中央社檔案照片）

談起兒子當時退休原因，魏瑞賢今天直指：「阻力很多，教練、選訓委員會都有。」

魏瑞賢說，魏辰洋退休後，曾在台中開設洗車場。

對於兒子近年來傳出捲入向地下錢莊借錢及去年10月被查獲持有含有安非他命成分的梅錠等案件，魏瑞賢一概以不清楚回應，並表達很久未與兒子聯絡。

依照國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，亞運金牌可領到新台幣300萬元，銅牌也有90萬元，魏辰洋兩屆亞運都奪牌，預估進帳390萬元。談到兒子當初如何使用國光獎金，魏瑞賢表示，不清楚。

至於先前在南投縣開設的跆拳道館，魏瑞賢透露，2年前已交由學生經營。

魏辰洋成名甚早，卻猶如流星一樣，短暫發光發熱後，又迅速沉寂，如今因毒品案從昔日的體育版，躍上社會版面，讓人不勝唏噓。（編輯：戴光育）1090224

魏辰洋小檔案
  • 生日：1992年2月23日（28歲）
    出身：台灣南投
    學歷：國立臺灣體育運動大學技擊運動學系
  • 男子跆拳道參賽成績：
    2014年亞運銅牌
    2013年東亞運金牌
    2013年世界跆拳錦標賽銅牌
    2012年世大運跆拳錦標賽銀牌
    2011年世界跆拳錦標賽銅牌
    2010年亞運金牌
    2010年亞洲跆拳錦標賽銀牌
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