防疫加護病房醫護人員 規劃每日補貼1萬元

衛生福利部長陳時中（左）6日於立法院接受質詢時說，目前規劃進到加護病房內的風險或危險津貼，醫師跟護理人員都1萬元。右為行政院長蘇貞昌。中央社記者張皓安攝 109年3月6日

（中央社記者范正祥、王揚宇台北6日電）國民黨立委洪孟楷質詢表示，防疫期間，醫護人員都很辛苦，但傳出醫生一天可獲新台幣1萬元的補貼，護理人員只有5000元；衛生福利部長陳時中說，目前規劃進到加護病房內的風險或危險津貼，醫師跟護理人員都1萬元。

立法院會下午繼續進行施政總質詢；對於武漢肺炎疫情，洪孟楷指出，防疫期間，第一線醫護人員都很辛苦，在無法減少他們的工時狀況下，至少多給一點補貼，但現在傳出醫生一天的補貼金額是新台幣1萬元，而護理人員一天只有5000元的補貼。

陳時中說，如果進到加護病房裡面，已經設成醫師和護理人員一樣都1萬元，但這還是要等相關預算通過之後才敢去公告，不過現在的規劃是這樣子。

另外，國民黨立委馬文君質詢時提醒，口罩變成搶手貨，政府部門應重新檢視基本防疫物資戰備能量，保障國內自給自足。

行政院長蘇貞昌表示，基於保衛國家、保護人民，「非常時期之非常必要」，要有一定的存量，包括醫護人員、警察、軍人及很多第一線工作人員的口罩，「我們用自己生產的。」

馬文君表示，基本防疫物資不可受制於人，請相關單位落實，不能流於喊口號。

蘇貞昌答覆，作為政府，保衛國家、保護人民，要從多方面考量，不但要對今天考量，也要對未來考量，不但是為平時考量，也要為戰時考量，所以政府絕對沒有喊口號，而是務實的評量與規劃。（編輯：紀淑芳）1090306