台股外資賣超創史上第3大 去年買超今年全吐光

國際油價狂跌，美股期貨崩跌，台股9日重挫344點，三大法人賣超新台幣601億元，外資單日大賣545億元，是12年半來大量，也是台股史上外資第3大賣超金額。中央社記者林俊耀攝 109年3月9日

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）國際油價狂跌，美股期貨崩跌，台股今天重挫344點，三大法人賣超新台幣601億元，外資單日大賣545億元，是12年半來大量，也是台股史上外資第3大賣超金額；累計今年至今外資賣超2820.41億元，去年買超2441.6億元全吐光。

國際油價狂跌，原油期貨今天創下1991年來最大單日跌幅，開盤一度狂瀉30%，稍後收斂至約20%；加上市場擔憂武漢肺炎疫情在歐洲和美國擴散，美道瓊期貨指數崩跌逾1200點，跌幅達4.8%；台股今天終場帶量重挫344.17點，收在10977.64點，跌幅3.04%，不僅失守年線約11079點，更跌破11000點大關，成交值放大來到新台幣2309.72億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超601.16億元。其中自營商賣超63.99億元，投信買超8.41億元，外資及陸資賣超達545.58億元。

法人指出，外資今天賣超545.58億元，是2007年7月27日以來大量，也是台股史上第3大賣超量，僅次於2007年7月27日623.98億元、以及2007年3月12日549.37億元。

從個股來看，根據台灣證交所統計，今天外資法人賣超首位是元大滬深300正2，賣超達5.86萬張；其次是元大S&P石油賣超達5.66萬張，台積電排名第3、賣超達5.39萬張，排名第4到第10的外資賣超個股包括中信金、國泰金、玉山金、開發金、富邦金、中鋼、新光金。

展望台股後市，華南投顧董事長儲祥生表示，台股還是跟著美股走，美股近期補跌，主要是控制武漢肺炎疫情與經濟成長之間面臨兩難，現在疫情在歐洲和美國有擴散跡象，若不封城僅減少活動，也會衝擊產業面。

儲祥生指出，目前歐股和美股正在複製之前亞股重挫的走勢，台股後市仍要看美股走向，若美股反彈，台股才有機會重返年線之上。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，武漢肺炎疫情擴散，全球股市重挫回檔，台股弱勢整理。若以基本面評價判斷，萬點有更強支撐。

展望後市，沈建宏指出，中國仍需觀察工廠復工後，疫情是否再度失控，短線可關注具高現金股息的高殖利率股，提升下檔防禦力。

台灣證交所表示，台股基本面佳，儘管近期全球股市因疫情影響受到衝擊，不過台灣疫情控制能力明顯較全世界其他國家佳，今天雖受美歐疫情惡化終場下跌344.17點，但指數有基本面支撐，台股跌幅明顯較亞洲主要股市少。（編輯：張良知）1090309