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美指期崩跌千點 台股早盤重挫211點回測年線

最新更新：2020/03/09 09:27
美股道瓊下挫256點，道瓊期貨指數大跌逾千點，跌幅4%，拖累台股9日早盤重挫211點，回測年線。（中央社檔案照片）
美股道瓊下挫256點，道瓊期貨指數大跌逾千點，跌幅4%，拖累台股9日早盤重挫211點，回測年線。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股道瓊下挫256點，今天道瓊期貨指數大跌逾千點，跌幅4%，拖累台股早盤重挫211點，回測年線。法人表示，台股在年線附近仍有強力支撐，若遇反彈量縮持續整理，消化上檔反壓。

武漢肺炎陰影籠罩，美股道瓊指數上週五收盤再跌256點，美股道瓊期貨指數早盤大跌逾千點，跌幅4%，台股今天開盤跳空大跌180點，最低來到11110.42點，大跌211點，回測年線約11079點。

主要電子權值股漲跌互見，其中股王大立光早盤來到4460元，跌2.3%，晶圓代工龍頭台積電來到307元，跌2.54%，鴻海來到79.6元，跌1.49%。聯發科來到369.5元，跌2.38%。

台塑四寶其中台塑來到89.4元，跌2.19%，台塑化來到84.3元，跌3.21%，台化來到79元，跌1.86%，南亞來到66.9元，跌1.91%。

法人指出，疫情擴散衝擊美股震盪劇烈，短線對台股影響偏負面。從技術面來看，台股上檔遇月均線11543點和季均線11765點下彎反壓，缺乏多方追價量能，加上外部變數衝擊，短線台股震盪弱勢整理，持續在月均線和季均線點關卡之下，年線約11079點仍有強力支撐，若遇反彈量縮持續整理，消化上檔反壓。（編輯：張均懋）1090309

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