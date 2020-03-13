亂摸麥克風惹議 NBA戈貝爾染疫後對疏忽警告致歉

美國職籃NBA猶他爵士中鋒戈貝爾傳出感染2019冠狀病毒疾病，促使NBA突然喊停本季賽事，他12日對可能造成他人染疫的舉動公開致歉。（圖取自twitter.com/rudygobert27）

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國職籃NBA猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）昨天傳出感染2019冠狀病毒疾病，促使NBA突然喊停本季賽事，他今天對可能造成他人染疫的舉動公開致歉。

法新社報導，這名27歲的法國籍球星在社群網站Instagram發文指出，他對於本週稍早忽視2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫警告的舉動「沒有任何藉口」。

戈貝爾9日在媒體採訪後刻意地碰觸桌上每支麥克風和錄音機，引發社群媒體一陣奚落嘲諷。

但在爵士昨天與奧克拉荷馬雷霆賽前，傳出戈貝爾感染武漢肺炎後，他漫不經心的舉動引發餘波。

體育電視頻道ESPN稍後報導，戈貝爾之前在更衣室對新型冠狀病毒風險滿不在乎，並曾碰觸其他球員和他們的物品。

爵士球星密契爾（Donovan Mitchell）今天稍早經採檢後，也成為爵士確診感染武漢肺炎的第2名球員。

戈貝爾今天表示，他對自己的行為感到羞愧難堪。

戈貝爾在Instagram寫說：「我知道診斷結果後百感交集，大多是害怕、焦慮和難堪。」

「現在首先最重要的是向我可能讓他們面臨危險的人公開道歉。」

「當時，我不知道自己受感染。我疏忽大意且沒有任何藉口。希望我的遭遇能當作借鏡，讓大家嚴肅看待此事。」

戈貝爾表示，他現在希望能教育大家傳染的風險性。

密契爾也在社群媒體發文，對戈貝爾的訊息表示贊同。

密契爾說：「希望大家能持續自我教育，明瞭為了自身健康和周遭眾人的福祉，須要有負責任的行為。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國武漢肺炎確診病例已超過1300例，至少38人死亡。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1090313