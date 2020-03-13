聯合國女性元首圖獨缺台灣 總統府：請配新眼鏡

聯合國公布全球各國女性部會首長比例排名等資料，並繪製地圖，卻將台灣與中國視為一體。總統府發言人室13日在推特發出修改版地圖，將地圖上的20改為21，並在台灣旁邊加上中華民國國旗。（圖取自twitter.com/TaiwanPresSPOX）

（中央社台北13日電）總統府發言人室今天推文說，如果聯合國真的想要在全球推動女性賦權，可能需要新的眼鏡以擺脫偏見，也需要更多勇氣面對現實，承認台灣廣受欽佩的國家元首蔡英文總統。

聯合國婦女署（UN Women）與國際國會聯盟（IPU）公布截至1月1日全球各國女性部會首長、國會議員比例排名等資料，並繪製地圖。

不過，相關圖表並未獨立列出台灣，在按比例等級區分顏色的地圖上，台灣與中華人民共和國都以紅色呈現，意味製圖者將台灣與中國視為一體。

另一張地圖列出全球20個由女性擔任元首或政府領袖的國家，獨缺台灣。

總統府發言人室今晚在推特發文時，將地圖上的20打叉，數字改為21，並在台灣旁邊加上中華民國國旗。

推文說，如果聯合國婦女署真的想賦予全世界女性權力，可以做兩件事。第一是換付新的眼鏡，別受偏見的阻礙，二是要有更多勇氣，以面對現實並承認台灣廣受欽佩的國家元首蔡英文總統。

台灣在性別平權的優異表現有目共睹，包括蔡總統今年一月以中華民國（台灣）選舉史上最高票連任成功；此外，本屆立法委員的女性立委占總席次41.59%，根據國際國會聯盟統計，台灣的女性國會議員比例居亞洲之冠。

對於聯合國婦女署與國際國會聯盟忽視台灣在女性參政方面的卓越成就，且不當將台灣與中國視為一體，外交部發言人歐江安今天稍早代表政府表達強烈抗議與不滿。（編輯：陳正杰）1090313