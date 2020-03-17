江啟臣黨務人事布局 因應罷韓危機意味濃厚

國民黨主席江啟臣（左）17日發布黨務人事，未設副主席且進用青壯世代，其中2位副秘書長謝龍介（中）、顏寬恒（右）被視為挺韓戰將。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨主席江啟臣今天發布黨務人事，未設副主席且進用青壯世代，其中2位副秘書長謝龍介、顏寬恒被視為挺韓戰將，組發會主委葉壽山更曾任高雄市長韓國瑜的社會局長，這份名單宣示助韓挺過罷免危機的意味濃厚。

國民黨下午公布黨務人事，黨秘書長由新北市黨部主委李乾龍接任，專任副秘書長為前立委李彥秀，另4位兼任副秘書長分別為前立委柯志恩、顏寬恒、台南市黨部主委謝龍介、政大外交系副教授黃奎博。

組發會主委為前高雄市社會局長葉壽山，文傳會主委由代理主委王育敏真除，行管會主委由邱大展留任，人事命令將送明天中常會通過。

黨務人士表示，江啟臣的人事布局考量世代共榮，由於黨主席較為年輕，秘書長就認為需要由成熟、穩重，具有黨務經驗的人出任，李乾龍曾任三重市長，也擔任過新北市黨部主委，具有行政和黨務雙重經驗，有助黨務推動。

黨務人士表示，副秘書長的選任強調功能性，兼具性別、南北平衡，李彥秀、柯志恩是女性代表又是北部前立委，顏寬恒則是中部代表，謝龍介為南部代表，另還有熟悉國際關係的學者黃奎博，可望加強對美關係。

組發會人事方面，黨內人士提到，江啟臣選用葉壽山除地域平衡的考量外，葉壽山曾任高雄市長韓國瑜的社會局長，跟韓國瑜有一定的連結；顏寬恒與謝龍介更是挺韓戰將，黃奎博曾任韓國瑜國政顧問團，也可以解讀為黨中央要幫助韓國瑜度過罷免危機的起手式。

國民黨文傳會義務副主委黃子哲認為，李乾龍資深、對黨務熟悉，跟江啟臣有互補作用，再搭配李彥秀、柯志恩等具有民代資歷的人擔任副秘書長，加強世代合作和民意連結，這一次的人事以青壯世代為骨幹，在國民黨世代交替上，的確往前邁進了一大步。

國民黨立委洪孟楷表示，這次沒有設副主席，有利於加速推動黨務改革，減少阻力，可以大刀闊斧；這份人事表示江啟臣的改革是玩真的，人事就定位後，黨機器就可以正式運作，打響第一炮。

國民黨立委李德維說，這應該是國民黨有史以來最年輕的黨務主管團隊，如何讓外界認為國民黨邁向年輕化，且更接地氣，令黨內期待。

這份黨務人事名單中，並沒有副主席人事命令，據了解，江啟臣一直都傾向不設副主席，主要是希望組織扁平化，且民進黨也沒有設副主席，國民黨已不如過去家大業大，再設副主席沒有意義。

不過，日前盛傳在黨主席補選期間出力很多的中央委員連勝文可望接任第一副主席，引發爭議，青壯派立委也強烈反對；今天一度傳出連勝文可望出任智庫董事長，但親連人士否認說，按照慣例都是由黨主席兼任，不過這是主席職權，他們沒有評論。（編輯：謝佳珍）1090317