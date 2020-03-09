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罷免連署書點交 高市選委會收40萬7584份

最新更新：2020/03/09 19:51

（中央社記者王淑芬高雄9日電）罷韓公民團體今天大陣仗的送交罷免市長韓國瑜的連署書，經過數小時的清點，罷韓提案法定領銜人陳冠榮與高雄市選舉委員會總幹事袁德明確認40萬7584份連署書並簽收。

市選委會自中午起動員40餘名人力進行罷韓連署書點收作業，直到傍晚近6時完成清點。「光復高雄」罷韓總部發布新聞稿指出，陳冠榮與袁德明雙方確認共有連署書40萬7584份。

陳冠榮向參與罷韓行動的公民團體、志工及市民致意，也向參與清點的市選委會同仁，以及明天要投入查對的戶政人員致謝。他並對罷韓參與者喊話「我們一起書寫了一個歷史的階段，這段歷史我們會繼續書寫下去」。

高雄市選委會確認點收連署書份數無誤。選委會明天起將聯繫戶政事務所領取連署書並查核，依規定要在40天內完成連署書查核及審議，再送中選會審定。

選罷法規定，2階連署經中選會公告成案後要在20至60天內辦理罷免投票。公民團體預估罷免投票可能時間是6月中旬或6月13日。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：孫承武）1090309

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