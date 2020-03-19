澳幣匯價創18年新低 首度貶破1紐元

（中央社記者丘德真雪梨19日專電）自從澳洲和紐西蘭實行貨幣匯價自由浮動以來，澳幣今天歷史性地跌破1紐元，澳幣兌美元匯率也創近18年來新低。

雖然澳幣和紐元兌美元今天雙雙下跌，但澳幣的貶值幅度更引人注目。「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）報導，今天上午澳幣一度下跌至99.96紐元，打破澳幣兌紐元的歷史紀錄。隨後據英國金融時報（Financial Times）數據顯示，截至發稿時間為止，1澳幣兌1.009紐元。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳幣19日一度下跌至55.08美元，是2002年10月以來最低水準；直至下午澳洲中央銀行（Reserve Bank of Australia,RBA）降息1碼至0.25%，救經濟的消息傳出後，澳幣才止跌回升。

紐西蘭廣播公司（RNZ）報導，紐元今天一度下跌至54.7美元，是為11年來最低點。

澳幣自1983年12月9日起實行兌美元匯價自由浮動，紐元隨後於1985年3月4日同樣實行匯價浮動。「澳洲金融評論報」記者郝斯哥（Luke Housego）在報導中指出，自從紐元採取匯價自由浮動以來，澳幣今天首次跌破1紐元水準。

「澳洲金融評論報」也引述Westpac外匯分析師凱洛（Sean Callow）指出，澳元和紐元匯價差距本來就日漸縮小，再加上紐西蘭政府近日推出的「強勢的」振興經濟措施，導致紐元較澳幣獲得更大支持力。

凱洛認為，紐西蘭政府挹注相當於當地國內生產毛額（GDP）的4%用作振興經濟，這比澳洲目前已宣佈的振興方案有力得多。

據紐西蘭電視台（TVNZ）報導，紐西蘭政府17日宣布，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對經濟造成衝擊，政府撥出121億紐元（相當於當地GDP的4%）用作振興經濟。

據衛報報導，澳洲政府截至今天為止，挹注用作振興經濟的金額，則為176億澳幣，相當於當地GDP的0.9%。

凱洛還指出，紐西蘭政府的財政也十分健全，明顯有充分資源可供運用。（編輯：高照芬）1090319