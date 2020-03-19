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武漢防疫鬆綁 無疫情社區居民可有條件自由活動
首頁 / 國際

減輕疫情對經濟衝擊 澳洲降息並挹注1.7兆資金

最新更新：2020/03/19 19:15

（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲為將武漢肺炎大流行的衝擊減至最小，已宣布封鎖邊界，並打算挹注超過1000億澳幣（約新台幣1.7兆元）提振經濟。

澳洲目前有約600例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，並有6人死亡。與其他國家相比，數字雖較低，但官員愈來愈擔心病例數快速增長。

澳洲關閉邊界之際，因為擔心疫情會讓經濟陷入30年來首次衰退，並導致失業率激增，澳洲當局及中央銀行澳洲儲備銀行（RBA）加大對武漢肺炎疫情的財務因應措施。

澳洲央行緊急降低利率至歷史新低，並首度開始實施量化寬鬆計畫。澳洲政府則公布，給予中小型放款機構150億澳幣貸款支援。

為了確保企業和家庭能獲得貸款，澳洲央行過去一週一直向金融系統注入資金，還降息至創歷史紀錄低點的0.25%，並宣布提供銀行900億澳幣的金援。

政府提出協助中小企業取得貸款的方案前，本月稍早已宣布176億澳幣的振興經濟方案。財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）曾表示，計劃中的第二套方案與第一套方案將「大不相同」，經濟學家解讀這代表金額會大上許多。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090319

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