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新台幣一度強升逾2角 政府救市激勵股匯反彈

最新更新：2020/03/20 11:25
政府信心喊話加上出手救市效果顯現，20日台灣股匯市一掃低迷氣氛，出現股匯齊揚的戲碼，新台幣兌美元更是強勁走升，最高站上30.29元、勁揚2.16角。（中央社檔案照片）
政府信心喊話加上出手救市效果顯現，20日台灣股匯市一掃低迷氣氛，出現股匯齊揚的戲碼，新台幣兌美元更是強勁走升，最高站上30.29元、勁揚2.16角。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北20日電）政府信心喊話加上出手救市效果顯現，今天台灣股匯市一掃低迷氣氛，出現股匯齊揚的戲碼，台股開高走高，收復9000點，新台幣兌美元更是強勁走升，最高站上30.29元、勁揚2.16角。

政府昨日連續出招，先是總統蔡英文信心喊話，而後央行降息、金管會禁空令、國安基金護盤三管齊下，足見政府穩定金融市場的決心。

今天市場也頗為捧場，不只台股大漲，新台幣兌美元以30.54元開盤，貶3.4分後，隨即止貶轉升，火速升破1角，接著一路上攻，最高來到30.29元，而後稍稍拉回，在30.3元附近震盪。

外匯交易員表示，政府積極救市的措施發酵，市場信心回籠，激勵股匯齊揚；匯市方面，雖然目前沒出現熱錢湧入的跡象，但外資先前賣超台股累積了龐大資金仍未消化完畢，如今看到台股上漲，可能想要「緩一緩」，沒有繼續匯出，加上出口商依舊大量拋匯，方向一致的情況下，便出現新台幣強升的情況。（編輯：黃國倫）1090320

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