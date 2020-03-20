道瓊收復2萬點大關 法人：台股系統性風險仍高

法人20日表示，國際股市修正反覆，在肺炎疫情擴散及景氣下行壓力仍高下，台股短線恐延續修正走勢。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北20日電）美國聯邦準備理事會（Fed）為市場挹注流動性，美股震盪收高，道瓊指數收復2萬點大關；法人表示，國際股市修正反覆，在肺炎疫情擴散及景氣下行壓力仍高下，台股短線恐延續修正走勢。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球擴散，各國爆發股災，全球央行與政府不斷出招。美國聯準會19日新增支撐貨幣市場共同基金的放款機制，緩和日趨緊繃的融資市場情勢，道瓊工業指數終場上漲188.27點，漲幅0.95%，收在20087.19點；標準普爾500指數上漲11.29點，漲幅0.47%，收在2409.39點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚160.73點，漲幅2.3%，收在7150.58點。

台股19日爆量崩跌，摜破10年線約9110點與9000點大關，盤中一度挫近700點，午盤過後跌幅收斂，終場收在8681.34點，下跌537.33點，跌幅5.83%，成交值新台幣2697.49億元。

自營商昨天賣超台股16.78億元，投信賣超6.69億元，外資及陸資賣超212.21億元；三大法人合計賣超235.68億元。

由於肺炎疫情對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作降息1碼，重貼現率來到1.125%，創歷史新低。另外，國安基金獲得授權，最快今天就可進場護盤，運用資金總額共新台幣5000億元。

金融監督管理委員會昨晚宣布祭出第三階段救市手段，即日起，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，統計今天共有1233檔上市櫃股票禁止平盤下放空。

法人表示，國際股市持續震盪激烈，外資賣壓未減，台股多方力道不足，反彈失敗，短線恐延續修正走勢；考量肺炎疫情擴散與景氣走弱風險仍高，操作上應短打為宜，嚴控持股水位。（編輯：趙蔚蘭）1090320