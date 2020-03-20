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投身第一線抗疫不喊苦 醫護：願和阿中部長護台灣
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外銷訂單海外生產比40.7% 14年來新低

最新更新：2020/03/20 18:27
經濟部統計處20日公布2月外銷訂單金額286.8億美元，年減0.8%，較1月減少18.8%。（中央社檔案照片）
經濟部統計處20日公布2月外銷訂單金額286.8億美元，年減0.8%，較1月減少18.8%。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北20日電）經濟部統計處今天公布2月外銷訂單金額286.8億美元，年減0.8%，較1月減少18.8%。

今年一開始，雖然美中貿易戰趨緩帶動原物料價格下跌，AI與5G產業發燒，帶動資訊通信產品表現亮眼，然而武漢肺炎疫情從1月中下旬開始蔓延，連帶使外銷訂單受到影響。

1月外銷訂單總金額353.1億美元，年減12.8%，當時經濟部評估，武漢肺炎疫情衝擊將反映在2月的訂單。

（中央社記者吳柏緯台北20日電）武漢肺炎疫情影響中國復工時程，連帶影響台商的產業布局，大量台商將產線轉回台避險。經濟部統計，今年2月的外銷訂單海外生產比下探40.7%，是95年6月以來最低。

武漢肺炎的疫情從今年1月開始蔓延，中國多個省市在農曆年前後陸續採取封城或是封閉性管制，開工日不斷遞延，產業斷鏈壓力持續增加，迫使在中國投資的企業重新布局、遷移生產線，因應訂單需求。

台商重新布局的趨勢反映在經濟部統計的2月外銷訂單統計。根據經濟部統計，今年2月的外銷訂單海外生產比為40.7%，較1月減少8.1個百分點，而且是95年6月以來的低點。

經濟部統計處長黃于玲說明，海外生產比創下近14年以來新低，確實是受到武漢肺炎疫情影響。她進一步說明，武漢肺炎疫情爆發以來，觀察到在中國投資的台商將部份產能轉回國內生產，也有一些原本在國內的廠商，接到了一些急單。今年2月在國內生產的訂單金額，跟去年同期相比，成長了14.8%。

資訊通信產品的海外生產比年減4.7%，黃于玲指出，資訊通信產品有9成是在中國大陸生產，由於疫情使得生產受限，因此海外生產比大幅下降。

由於目前台灣的疫情況控制得宜，因此對於廠商而言是相對穩定的環境。黃于玲指出，這次詢問、統計的1585家廠商中，有約1成的廠商表示產能有移回國內，加上部分廠商表示，確實有轉單情形，這些情形都對國內生產有助益。（編輯：鄭雪文）1090320

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