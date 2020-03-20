全球央行齊寬鬆 亞幣回穩新台幣強升逾2角

全球央行相繼施行寬鬆貨幣政策，台灣更三管齊下救市，成功穩住市場信心，20日台股不負眾望，展開絕地大反攻，大漲552.75點，新台幣兌美元收盤收30.302元，強升2.04角，台北及元太外匯市場總成交金額20.165億美元。中央社記者徐肇昌攝 109年3月20日

（中央社記者潘姿羽台北20日電）全球央行相繼施行寬鬆貨幣政策，台灣更三管齊下救市，成功穩住市場信心，今天股匯齊揚，台股大漲552.75點，新台幣兌美元收盤收30.302元，強升2.04角，台北及元太外匯市場總成交金額20.165億美元。

武漢肺炎疫情在國際金融市場掀起滔天巨浪，為了避免引發系統性風險，並穩住市場信心，各國政府接力救市，除了大動作降息，也搭配財政政策大撒幣；台灣方面，央行降息、金管會禁空令、國安基金護盤三管齊下，台股今天不負眾望，展開絕地大反攻，終場收漲552點，收在9234.09點。

受到台股走強激勵，新台幣匯率以30.54元開盤，貶值3.4分後，隨即強彈翻升，火速升破1角，最高來到30.21元，強漲2.96角，而後升幅稍微收斂，終場收30.302元，升值2.04角，升幅達0.67%。

外匯交易員表示，受到台股開高走高帶動，新台幣匯價一路走升，加上出口商拋匯，外資暫時留守台灣，未持續將資金匯出，也有助於穩定匯價。

另一方面，外匯交易員分析，前陣子市場處於極度恐慌，股市、債市、黃金都不好，全球瘋搶美元，流動性一度緊繃；但在全球央行相繼釋放流動性之下，有助於市場信心緩和，股匯市隨之回神。

不過交易員提醒，疫情帶來的經濟威脅尚未解除，消息面看起來不樂觀，美元流動性問題也還沒完全解決，這些都可能成為變數，短線什麼都很難說。（編輯：鄭雪文）1090320