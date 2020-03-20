國安基金振奮人心 台股報復性反彈大漲552點

（中央社記者吳家豪台北20日電）美股收高及國安基金護盤提振投資人信心，台股今天報復性反彈，終場收漲552點，收在9234.09點；法人認為，台股若能站穩5日線約9258點，才能確認短線止跌反彈訊號浮現。

台股加權指數今天盤中最高來到9264.42點，站回10年線約9110點、9200點關卡及5日線約9258點，午盤漲勢收斂，5日線得而復失，終場收在9234.09點，上漲552.75點，漲幅6.37%，成交值新台幣2340.27億元。電子股漲7.02%，金融股漲6.5%，今天共有126家上市公司、108家上櫃公司漲停。

大立光今天盤中攻上漲停3575元直到終場，成交量1512張；台積電大漲8.87%，收270元，僅花2天完成填息，成交量爆出15.63萬張；鴻海大漲6.79%，收70.8元，成交量10.22萬張。

金融股也獲買單挹注，富邦金漲7.6%，收37.5元；兆豐金漲5.87%，收27.95元；國泰金漲3.24%，收35.1元；玉山金、永豐金收漲停22元、10.6元。

凱基投顧分析，台股若盤中及收盤不再創新低，可先視為下跌慣性開始改變，後續若能站回5日線約9258點，才能確認短線止跌反彈訊號浮現，且近日盤中須留意亞股指標韓股與韓元是否止穩，操作須謹慎保守。（編輯：黃國倫）1090320

台股開高走高收漲552.75點 成交金額逾2340億

（中央社台北20日電）台北股市今天開高走高，收盤漲552.75點，為9234.09點，漲幅6.37%，成交金額新台幣2340.27億元。

加權指數開盤為8816.86點，盤中最高9264.42點，最低8816.86點；不含金融股指數7786.5點，漲464.57點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲9.03%、食品股漲3.58%、塑化股漲5.37%、紡織股漲3.66%、機電股漲6.98%、造紙股漲5.35%、營建股漲5.03%、金融股漲6.5%。

委買張數1453萬9625張，委賣張數954萬4960張，成交張數823萬8988張。

收盤時上漲894家，下跌44家，持平18家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油正2、元大台灣50反1、群創、街口布蘭特油正2。

漲幅前5名個股為元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2、富邦台灣加權正2估、元大台灣50正2估、富邦台灣加權正2。

跌幅前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油反1、東華、友佳-DR、三洋紡。1090320