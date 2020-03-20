武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈

武漢肺炎重創全球經濟活動，央行坦言，由於疫情擴散地區及期間均遠大於SARS時期，目前境內外旅行活動似乎難有V型反彈。圖為紐約地鐵上愈來愈多非亞洲面孔戴起口罩。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月19日

（中央社記者潘姿羽台北20日電）武漢肺炎疫情重創經濟活動，觀光旅遊業更是首當其衝，中央銀行坦言，疫情的擴散地區及期間均遠大於SARS時期，目前境內外旅行活動，似乎很難有V型反彈。

央行指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊全球供應鏈及最終需求，也抑制台灣的內外需成長動能，因此下修2020年經濟成長率預測值至1.92%。

隨著各國陸續宣布封城、禁止外籍旅客入境，對於受到疫情直接衝擊的觀光旅遊、航空運輸業者，更是雪上加霜，雄獅、鳳凰均宣布停止4月30日前的海外團體行程，股價慘摔。

由於觀光旅遊業災情慘重，央行報告談及疫情對台灣經濟影響時，也特別分析觀光產業情勢，內容指出，根據SARS經驗，2003年第2季國內外經濟活動急凍，國際航線旅客進出台灣機場人數減少69.5%，外人來台及國人出國人次分別劇減71.5%及68.7%，台灣經濟轉為衰退1.15%。

央行表示，疫情過後，後續雖有遞延消費的效應，但這次2019年冠狀病毒疾病疫情的擴散地區及期間均遠大於SARS，「目前似尚難出現V型反彈」，須視疫情發展而定。

報告指出，今年2月兩岸及港澳航線平均載客人數分別較疫情爆發前（2019年12月）減少90.9%及94.4%，不及原來的1成；計程車客運業日常運量減少30%；遊覽車客運業每日出車率也較於同年1月下滑17.2%，顯見肺炎疫情持續延燒下，旅行及客運相關業者均已受重創。

此外，台灣觀光產業中，以餐飲業的觀光GDP及從業員工數最多，而旅行社、住宿服務業、航空運輸業及汽車租賃業的產業觀光比重均超過5成；央行坦言，一旦國內外旅客在台旅行活動趨於停滯，上述觀光產業恐面臨較大困境。（編輯：黃國倫）1090320