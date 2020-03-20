更多編輯台推薦新聞：
巴西總統兒子批中國隱瞞疫情 如車諾比核災翻版

巴西總統兒子批中國隱瞞疫情 如車諾比核災翻版

武漢肺炎／彰縣警夫妻遊土耳其 提前返台居家檢疫
社會

武漢肺炎／彰縣警夫妻遊土耳其 提前返台居家檢疫

網友熱議超級整除日 錯過今天再等5年
生活

網友熱議超級整除日 錯過今天再等5年

武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈
產經

武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中研院出現武漢肺炎確診個案 16人居家隔離
首頁 / 重點新聞

疫情衝擊製造業 外銷訂單第一季恐不到千億美元

最新更新：2020/03/20 21:04
2月外銷訂單金額較1月減少66.3億美元。經濟部預估，若疫情未趨緩，2020年第一季的外銷訂單恐無法突破千億美元大關。（中央社檔案照片）
2月外銷訂單金額較1月減少66.3億美元。經濟部預估，若疫情未趨緩，2020年第一季的外銷訂單恐無法突破千億美元大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北20日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，衝擊製造業。2月外銷訂單金額較1月減少66.3億美元。經濟部預估，若疫情未趨緩，今年第一季的外銷訂單恐無法突破千億美元大關。

由於武漢肺炎疫情衝擊製造業，連帶使得外銷訂單受到影響，不過由於去年的過年落在2月，拉低了基期，因此一定程度抵銷了降幅。根據經濟部今天發布的2020年2月外銷訂單，訂單金額286.8億美元，年減0.8%，較1月減少18.8%。

統計處長黃于玲指出，根據今年1月、2月的統計數據，以及3月的預測數據，並考量武漢肺炎疫情持續造成的影響後，今年第1季的外銷訂單總金額可能大約落在975億美元到990億美元之間。季減27%到28.1%、年減8.3%到9.7%之間。

黃于玲表示，原本在2月中旬時預估，武漢肺炎疫情衝擊將反映在2月的訂單，將會減少30億到35億美元。不過由於詢問的時間是在9日到17日，因此後續持續修正。隨著疫情蔓延，造成的影響也持續擴大。在2月下旬追問業者後，將影響上修至49.6億美元。最終在3月進行統計時發現，2月較1月減少66.3億美元。

黃于玲說，這一次針對1585家廠商訪查時，一併詢問了對於3月訂單的預測，綜合廠商的看法，認為影響訂單金額大約37億美元到42億美元之間。

若以類別分析，受到影響最深的是資通訊產品，影響金額超過20億美元，占比達65.1%，其次依序為塑橡膠製品占比6.1%、機械占比5.8%、基礎金屬占比3%、電子產品占比2.7%、光學器材占比2.6%、化學品占比1.8%。（編輯：鄭雪文）1090320

延伸閱讀
回顧20年台灣降息史 網路泡沫那年降10次全球央行齊寬鬆 亞幣回穩新台幣強升逾2角武漢肺炎疫情來亂 專家：台灣將成新興市場避險天堂
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報