疫情衝擊製造業 外銷訂單第一季恐不到千億美元

（中央社記者吳柏緯台北20日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，衝擊製造業。2月外銷訂單金額較1月減少66.3億美元。經濟部預估，若疫情未趨緩，今年第一季的外銷訂單恐無法突破千億美元大關。

由於武漢肺炎疫情衝擊製造業，連帶使得外銷訂單受到影響，不過由於去年的過年落在2月，拉低了基期，因此一定程度抵銷了降幅。根據經濟部今天發布的2020年2月外銷訂單，訂單金額286.8億美元，年減0.8%，較1月減少18.8%。

統計處長黃于玲指出，根據今年1月、2月的統計數據，以及3月的預測數據，並考量武漢肺炎疫情持續造成的影響後，今年第1季的外銷訂單總金額可能大約落在975億美元到990億美元之間。季減27%到28.1%、年減8.3%到9.7%之間。

黃于玲表示，原本在2月中旬時預估，武漢肺炎疫情衝擊將反映在2月的訂單，將會減少30億到35億美元。不過由於詢問的時間是在9日到17日，因此後續持續修正。隨著疫情蔓延，造成的影響也持續擴大。在2月下旬追問業者後，將影響上修至49.6億美元。最終在3月進行統計時發現，2月較1月減少66.3億美元。

黃于玲說，這一次針對1585家廠商訪查時，一併詢問了對於3月訂單的預測，綜合廠商的看法，認為影響訂單金額大約37億美元到42億美元之間。

若以類別分析，受到影響最深的是資通訊產品，影響金額超過20億美元，占比達65.1%，其次依序為塑橡膠製品占比6.1%、機械占比5.8%、基礎金屬占比3%、電子產品占比2.7%、光學器材占比2.6%、化學品占比1.8%。（編輯：鄭雪文）1090320