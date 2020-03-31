張忠謀：疫情衝擊經濟如戰爭 將改變生活方式

台積電創辦人張忠謀（右）31日出席「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」新書發表會時表示，這次疫情對經濟衝擊會很大，只是會有多大還不知道，要看全世界如何控制疫情，相信即使全世界能夠把疫情控制得不錯，在疫情之後，仍會影響很多人生活方式。左為張忠謀夫人張淑芬。中央社記者謝佳璋攝 109年3月31日

（中央社記者張建中台北31日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台積電創辦人張忠謀表示，這場疫情像一場戰爭，對經濟的衝擊會很大，也會影響很多人的生活方式。

天下文化下午舉行「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」新書發表會，張忠謀與太太張淑芬共同出席。

台積電創辦人張忠謀（中）31日在台北出席「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」新書發表會，揮手向眾人致意。中央社記者謝佳璋攝 109年3月31日

張淑芬說，沒有取消這場新書發表會，主要是希望能讓大家看到台積電慈善基金會志工們所做的事，讓台灣變得更好。

對於當前疫情嚴峻，張淑芬提醒要多洗手，先保護好自己，不要給政府惹麻煩。

張忠謀表示，這次疫情對經濟的衝擊會很大，只是會有多大還不知道，要看全世界如何控制疫情，相信即使全世界能夠把疫情控制得不錯，在這次疫情之後，會影響很多人生活方式。

張忠謀提到紐約時報訪問一位餐廳經營者的內容，這人經營7、8家價格合理很受歡迎的餐廳，但因這場疫情影響，這名餐廳經營者認為餐廳行業已經沒有未來了。

張忠謀說，這場疫情就像是一場戰爭，他在10幾歲曾經歷過真正的戰爭，那場戰爭毀掉了父親的事業，而武漢肺炎疫情這場戰爭也毀了那名餐廳經營者的事業，相信會影響很多人的生活方式。（編輯：楊凱翔）1090331