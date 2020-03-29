國發會盤點疫情 3面向衝擊台灣產業

（中央社記者潘姿羽台北29日電）武漢肺炎疫情重創全球經濟，台灣也受到牽連，國發會最新報告坦言，這次疫情「情勢已超越過去幾次財經危機」，將從3大面向衝擊台灣產業，不過政府已端出因應方案，全力穩定國內經濟。

立法院財委會30日將邀請財金部會就「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」進行專案報告，國發會、財政部、金管會等相關部會的書面報告已於周末出爐。

國發會報告指出，近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球快速擴散，不僅衝擊各國需求，也干擾全球產業鏈，使全球經濟面臨下修壓力，並對台灣產業帶來3大衝擊，包含直接影響民眾消費信心，衝擊內需；製造業產線停擺、供應斷鏈，商品出口動能下滑；訂單減少，企業面臨資金周轉壓力等。

內需方面，國發會表示，為了防堵2019冠狀病毒疾病，台灣已限制全球外籍人士入境，暫無國際旅客來台，且世界各國也紛紛發布旅遊禁令等措施，導致觀光旅遊業及運輸業均受到重大衝擊；國人消費及聚餐意願直接受到疫情影響，進而打擊觀光、零售及商圈、傳統市場、實體餐飲業等銷售業績；此外，室內外大型活動或會展紛紛取消，除了影響消費，也會衝擊產業鏈發展。

財政部補充，中國大陸產業陸續復工，但產能恢復狀況尚難確定，加上疫情延燒全球，歐美成為疫情重災區且處於高峰期，疫情擴散地區及期間均遠大於SARS時期，衝擊全球供應鏈及消費需求，勢將影響台灣的外需成長動能，「出口將明顯受到干擾」。

為了穩住經濟，協助企業度過難關，國發會報告指出，政府已公布嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，編列新台幣600億元特別預算，並盤點移緩濟急預算及基金共約400億元，提出第二波紓困方案，全面照顧產業、家庭與弱勢；中央銀行也調降政策利率及推出中小企業融通機制。

金管會也端出因應方案，包含請各銀行協助政府推動整體企業紓困、貸款緩繳及利息減碼措施，且針對保險業，正研議調降不動產最低租金收益標準的可行性，以配合行政院紓困方案，協助保險業就既有租約得以較低租金出租給飯店等紓困業者。

金管會表示，將持續觀察疫情未來發展，以及主要國家所採貨幣與財政等措施與可能影響效果，並密切因應國內外金融市場情勢變化，適時採行適當監理措施；另外，將督導金融業維持健全財務狀況，且配合即時採取相關防疫及應變措施，以確保金融業健全經營及維持金融市場穩定。（編輯：趙蔚蘭）1090329