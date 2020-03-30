鴻海將公布去年財報 早盤台股重挫拖累暫失70元
最新更新：2020/03/30 10:10
台股30日早盤一度重挫逾200點，鴻海受累早盤股價暫失守70元，最低來到69元。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台股早盤一度重挫逾200點，鴻海受累早盤股價暫失守70元，最低來到69元，下跌1.56%，市值來到新台幣9565億元。鴻海將於3月底公布去年財報。
外資法人27日轉賣超鴻海1萬59張，三大法人賣超1萬1066張，累計3月到27日，外資法人累計賣超鴻海25萬8751張，三大法人賣超鴻海達27萬1649張。
鴻海將於3月底前公布去年財報，鴻海旗下鴻騰和富智康上週已公布去年財報，工業富聯預計31日上午公布財報。
鴻騰六零八八精密去年度合併營收43.72億美元，較前年40.06億美元增加9.2%，去年稅後淨利2.33億美元，較前年2.32億美元增加0.3%。去年每股基本純益3.57美分，較前年EPS 3.5美分增加2%。
富智康去年全年合併營收143.78億美元，較前年148.68億美元減少3.3%，去年全年稅後虧損約1229.3萬美元，較前年虧損8.57億美元大幅收斂，去年每股稅後虧0.4美分，較前年每股虧8.37美分大幅收斂。
觀察今年第1季，法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績可能微幅成長1%到3%區間。
鴻海先前法說會指出，第1季消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。（編輯：黃國倫）1090330