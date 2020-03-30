美股漲跌太激烈 部分分析師認輸不再預測

（中央社紐約29日綜合外電報導）武漢肺炎危機導致美國股市劇烈震盪，暴漲暴跌令投資人摸不著頭緒。經濟面臨空前的不確定性，部分華爾街分析師因此放棄對接下來走勢的預測。

財經媒體CNBC報導，過去一週，包括蒙特婁銀行（BMO）、歐本海默（Oppenheimer）、Canaccord Genuity等金融服務機構的首席市場策略師都暫停預測標準普爾500指數的年底目標價，理由是前所未見的經濟不確定性讓預測投資市場變得沒有意義。

蒙特婁銀行分析師貝爾斯基（Brian Belski）和羅卡諾瓦（Nicholas Roccanova）出具一份報告表示：「在我們的集體職業生涯中，這是首次決定暫停對標普500指數和EPS（每股盈餘）的年底目標價位預測。鑒於幾乎每天都有數據、預測和情緒的迅速變化，因此預測美股走勢的合理方法極為有限。」

Canaccord Genuit分析師杜葉（Tony Dwyer）指出，疫情達到高峰之前，「不可能」評估這次健康危機對經濟的衝擊。歐本海默分析師史托茲弗斯（John Stoltzfus）則說，一旦美國經濟「急煞車」的時間長短可以確定，他就會重新展開預測。

疫情加劇，標普500指數以有史以來最快速度遁入熊市之後，分析師紛紛停止預測。過去的一週，標普500指數創下自1933年以來最猛烈的三日漲勢，不過有人形容這只是熊市的「假動作」反彈。素有華爾街「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）上週飆升至 80以上，寫下歷來最高水平後，至今仍固守在60的門檻以上。

市場研究機構Financial Insyghts總裁艾華特（Peter Atwater）說：「無論是由執行長或是分析師撤回市場指引，通常都是投降的反應。不確定性如此之高，以至於未來充滿不可知……」

疫情日益嚴重以及政府反應慢半拍，幾乎使傳統模式顯得過時。分析師正費盡心力評估對公司財務造成的損害，愈來愈多的公司也因全球供應斷鏈而撤回2020年的財務指引。

CNBC的統計顯示，鑒於全球供應鏈中斷，至少已有100家美國企業撤回其每季或年度財務指引。同時，根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）的數據，標準普爾500指數成分股公司整個2020年度的盈利成長預估已由正轉負。

儘管如此，華爾街多數策略師仍未放棄，有些人正研究觀察替代指標以設法確定底部。

標普500指數27日挫跌88.60點，跌幅3.37%，收在2541.47點。根據CNBC對16名華爾街頂尖分析師的調查，標普500指數年底共識目標價位為3038點，較目前水準上漲近20%。

市場研究公司Fundstrat的研究主管湯姆．李（Tom Lee）透過評估不同產業對武漢肺炎的曝險部位，以及EPS對營業額下降和邊際成本的敏感性，算出他的盈利預估。他預測標普500指數第二季將下跌20%。

湯姆．李預估未來將出現V型復甦，標普500指數跌幅最快下個月就會收斂一半，今年下半年可能會收復所有失土。他將標普500指數的年終目標設定為3450點。

同一時間，摩根大通（JPMorgan）的市場專家柯蘭諾維奇（Marko Kolanovic）認為，標普500指數可能會在明年初拉回至紀錄新高水平。（譯者：徐崇哲）1090330