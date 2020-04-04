連假後口罩日產能挑戰1500萬片 熔噴布先供國內

（中央社記者劉姵呈台北4日電）在口罩國家隊與國軍努力下，台灣的口罩產能日趨穩定，經濟部今天表示，連假過後口罩日產能將挑戰1500萬片，口罩中可過濾病毒的「熔噴不織布」在政府徵用後將優先供應國內生產。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，民眾不安的情緒高漲，對口罩的需求也逐步增加。經濟部今天於臉書發文表示，過去台灣的口罩日產量約188萬片，是口罩的進口國，但短短一、兩個月內，已經突破1300萬片日產量，連假過後，更要挑戰1500萬片的水準。

經濟部表示，台灣行有餘力，以類似捐出一日所得的方式，用1000萬片口罩，支持其他國家的醫護人員，為全世界的防疫工作貢獻心力，也讓世界看到台灣製造的實力。

另一方面，口罩原料供應商也是口罩國家隊的關鍵角色。經濟部提到，醫用口罩第2層可過濾病毒的「熔噴不織布」，先前被搶貨哄抬價格，目前國際行情已飆漲到原先的8至10倍。

不過，台灣有能力製造熔噴布的企業配合政府，優先把產能提供給國內使用。經濟部表示，對廠商的協助感到「足感心」。日前總統蔡英文、經濟部長沈榮津與桃園市長鄭文燦也一起向最大的熔噴布供應者、位於桃園的敏成公司表達感謝之意。（編輯：楊玫寧）1090404