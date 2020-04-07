外交部：口罩下一波援贈納新南向國家 總量逾百萬片

外交部7日說，下一波口罩援贈對象將涵蓋新南向政策約7個已提出需求的國家，以及其他非亞太地區國家，總量預計超過100萬片。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北7日電）外交部今天說，下一波口罩援贈對象將涵蓋新南向政策約7個已提出需求的國家，以及其他非亞太地區國家，總量預計超過100萬片。日本及韓國則尚未向台灣提出口罩援助需求。

知情人士透露，目前已提出需求的包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、印度、緬甸、印尼等7國。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球疫情持續擴大，外交部1日表示，將啟動第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、部分疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩，以支援相關國家的醫護防疫人員；未來經評估後，擬擴大援贈對象，包括新南向國家。

外交部亞東太平洋司司長葛葆萱上午在外交部例行記者會回覆媒體提問時表示，外交部已在規劃援贈新南向國家口罩事宜，但援贈對象並非所有18個新南向國家，外交部僅回應各國提出的需求。

葛葆萱說，目前新南向國家中，已向台灣提出口罩需求的約7至8個，加上其他非亞太地區國家，援贈口罩總量預計將超過100萬片，主要供應各國醫護人員。

葛葆萱表示，目前韓國並未向台灣提出口罩需求；台灣日本關係協會秘書長郭仲熙指出，日本也未向台灣提出口罩等防疫物資需求。

不過，郭仲熙說，在確定台灣行有餘力的情況下，外交部啟動第二波國際人道援助時，會將日本納入考慮，但仍須配合中央流行疫情指揮中心指示。

對於台灣協助太平洋地區帛琉、諾魯、馬紹爾、吐瓦魯等4友邦防疫，葛葆萱說，外交部持續提供各國援助，包括供應呼吸器、技術支援等，協助病房整建，以及就近籌備物資。（編輯：謝佳珍）1090407