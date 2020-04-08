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口罩國家隊
武漢肺炎疫情讓各國掀起口罩之亂，台灣防疫國家隊超前部署，一個月就打造60條口罩機，將原本日產量約200萬片提升到千萬片，加上實名制的實施，讓多數人買得到口罩。總統蔡英文4月更宣布捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，第二波則涵蓋新南向國家。
口罩國家隊
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口罩國家隊10/21

口罩月底日產衝上1700萬片 20台機組上線拚產能

最新更新：2020/04/08 18:40
經濟部長沈榮津8日表示，民間有20台口罩機組將在月底上線，屆時日產量有望衝上1700萬片。（中央社檔案照片）
經濟部長沈榮津8日表示，民間有20台口罩機組將在月底上線，屆時日產量有望衝上1700萬片。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）經濟部表示，民間有20台口罩機組將在月底上線，屆時日產量有望衝上1700萬片。同時，因N95口罩所需用料較一般醫療口罩多出3至4倍，經濟部也會預留原料作為N95生產使用。

經濟部長沈榮津今天列席立法院經濟委員會及備質詢，國民黨立委謝衣鳳表示，總統蔡英文希望日產可達到2000萬片，經濟部要怎麼做，另外，口罩產能已經增加，政府能否增加每週口罩配額，從14天9片增加至14天10片，「至少上班日都能更換一片口罩」。

沈榮津回應，本週口罩平均日產能達1500萬片，民間仍有20台口罩生產機組將在月底上線，預估4月底、5月初日產能最高可達1700萬片。

沈榮津表示，隨著疫情發展，預估N95口罩需求將增加，不過，N95口罩需要熔噴不織布用量，較一般口罩多出3到4倍。N95口罩產能逐步增加，經濟部也會預留原料供N95生產使用。

他呼籲，相較有些國家一週發放一片口罩，台灣口罩數量相對充裕，口罩應該撙節使用，像是衛福部長陳時中就示範以「電鍋乾蒸口罩」殺菌，自己也以乾蒸延長口罩壽命。（編輯：林淑媛）1090408

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