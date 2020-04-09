外交部啟動第二波援助 600萬片口罩贈北歐等國

（中央社記者陳韻聿台北9日電）外交部今天宣布啟動第二波國際人道援助行動，將捐出共約600萬片醫療級口罩給北歐和中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國家、新南向政策國家等。

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會上宣布啟動第二波國際人道援助行動，以落實「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）理念。

外交部1日表示，啟動第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、11個疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩。

針對第一波國際人道援助，歐江安說，700萬片給11個歐洲國家的口罩分3批運送，其中援贈荷蘭的口罩7日已送達，另外2批援助其他歐洲國家的口罩近2天已陸續啟運。

此外，捐贈15個友邦的口罩也陸續啟運，援贈美國的也順利作業中。歐江安說，自1日宣布啟動第一波援助後，政府一週內即完成相關作業。

第二波人道救援則將捐出共約600萬片醫療級口罩給北歐和中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國家、新南向政策及其他友好國家，至於具體是哪些國家，歐江安說明，是針對已提出需求的國家進行援助，目前尚與各國協商討論中。援贈日本口罩事宜，則雙方已展開討論。（編輯：紀淑芳）1090409