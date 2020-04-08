蔡總統：台灣願協助全球防疫 不應被政治凌駕

總統蔡英文8日前往桃園市參訪製藥公司時表示，台灣在口罩、藥物、物資或其它科技層面，只要有餘力、其他國家有需要，政府願意共同討論協助全球防疫，希望所有國家都能聽到台灣的聲音，了解台灣的處境。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年4月8日

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）總統蔡英文今天前往桃園市參訪研發羥氯奎寧原料藥品流程後受訪指出，台灣願意盡一己之力協助全球防疫工作，但也希望健康或公共衛生事務，這些專業議題不應被政治凌駕。

蔡總統下午前往桃園市蘆竹區參訪「旭富製藥科技股份有限公司」後接受媒體訪問。記者提問，對於口罩國家隊先前曾捐贈1000萬片口罩給需要的國家引來中國大陸批評的看法。

蔡總統表示，台灣在口罩、藥物、物資或其它科技層面，只要行有餘力、其他國家有需要，政府願意共同討論協助全球防疫，希望所有國家都能聽到台灣的聲音，了解台灣的處境。

記者詢問，美國總統川普（Donald Trump）砲轟世界衛生組織（WHO）因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的作為，並質疑未來是否繼續挹注資金。對此，蔡總統指出，尊重美國政府的態度，但是政府一向的想法就是健康或公共衛生事務，這些專業議題不應被政治凌駕。

蔡總統表示，現在是全球團結對抗疫情的時刻，也衷心期盼英國首相強生（Boris Johnson）能早日康復，「我們國家整體的掌控，都算是穩定」，開始在政府機關的辦公環境做適當安排，也開始有彈性上班時間，在這個階段盡所能讓防疫可以更周全。

對於記者詢問台灣捐贈多少口罩給日本及口罩產量遭質疑不透明，蔡總統指出，行政院長蘇貞昌已講得很清楚「沒有暗槓」，政府防疫的各項措施都盡可能透明，這種做法有助於抗疫的成功，這樣的作為也獲得多國肯定。

蔡總統表示，台灣要提供什麼樣的協助，以及用什麼樣的方法，雙方可以進一步溝通，捐贈口罩數量的部分要問外交部，若有特別的考慮，也要先看看自己有多少能量再說，但仍以國內的需求為優先。（編輯：戴光育）1090408