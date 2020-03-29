紐西蘭總理PO口罩機影片 內藏+886台灣國碼

（中央社威靈頓29日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登日前曾對台灣抗疫方式表示肯定。她近日在臉書分享影片，當中一台口罩生產機器上頭寫著+886的工廠電話，也就是台灣的國碼，顯見這台口罩機與台灣有關。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz日前報導，在紐西蘭電視台（TVNZ）15日晚間播出的每週時事評論節目「問與答」（Q+A）中，總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情所要制定的公眾集會指引，將緊隨台灣模式。

阿爾登說：「我們將要相當緊密地跟隨台灣模式，他們（台灣當局）針對公眾集會所建立的因應架構，是相當成功的。」

阿爾登又向紐西蘭前鋒報（The New Zealand Herald）解釋，紐西蘭之所以至今尚未下令中、小學停課，同樣是因為比照台灣模式。

阿爾登26日在臉書張貼一段影片，當中一台機器正在製作口罩，仔細一看，這台機器上寫著+886開頭的工廠電話，顯見這台口罩機與台灣有關。

阿爾登坦言，自己看了這段生產畫面不只一次；並表示這支影片攝於紐西蘭北島萬加奴（Whanganui）地區一家工廠。目前該工廠日產至少8萬片口罩，未來會再引進新的機器，預料能使口罩產量倍增。

阿爾登張貼的這支影片已累積41萬觀看人次，並有超過2500次分享。（譯者：李宛諭/核稿：楊昭彥）1090329