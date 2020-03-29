更多編輯台推薦新聞：
專題／17年前壓箱寶 台灣做出第一件P3級防護衣
產經

專題／17年前壓箱寶 台灣做出第一件P3級防護衣

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情
生活

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情

疫情之外／LINE臉書員工聊在家上班心得 區分公私時間有訣竅
生活

疫情之外／LINE臉書員工聊在家上班心得 區分公私時間有訣竅

台灣防疫有成 外交事務期刊：公民參與融合科技
國際

台灣防疫有成 外交事務期刊：公民參與融合科技

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

紐西蘭總理PO口罩機影片 內藏+886台灣國碼

最新更新：2020/03/29 20:34

（中央社威靈頓29日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登日前曾對台灣抗疫方式表示肯定。她近日在臉書分享影片，當中一台口罩生產機器上頭寫著+886的工廠電話，也就是台灣的國碼，顯見這台口罩機與台灣有關。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz日前報導，在紐西蘭電視台（TVNZ）15日晚間播出的每週時事評論節目「問與答」（Q+A）中，總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情所要制定的公眾集會指引，將緊隨台灣模式。

阿爾登說：「我們將要相當緊密地跟隨台灣模式，他們（台灣當局）針對公眾集會所建立的因應架構，是相當成功的。」

阿爾登又向紐西蘭前鋒報（The New Zealand Herald）解釋，紐西蘭之所以至今尚未下令中、小學停課，同樣是因為比照台灣模式。

阿爾登26日在臉書張貼一段影片，當中一台機器正在製作口罩，仔細一看，這台機器上寫著+886開頭的工廠電話，顯見這台口罩機與台灣有關。

阿爾登坦言，自己看了這段生產畫面不只一次；並表示這支影片攝於紐西蘭北島萬加奴（Whanganui）地區一家工廠。目前該工廠日產至少8萬片口罩，未來會再引進新的機器，預料能使口罩產量倍增。

阿爾登張貼的這支影片已累積41萬觀看人次，並有超過2500次分享。（譯者：李宛諭/核稿：楊昭彥）1090329

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報