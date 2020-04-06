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口罩國家隊
武漢肺炎疫情延燒全球，當各國掀起口罩之亂，台灣防疫國家隊超前部署，一個月就打造了60條口罩機，將產能從原本日產量約200萬片提升到千萬片，加上實名制的實施，讓多數人買得到口罩。
口罩國家隊
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口罩國家隊10/19

口罩新機92台全數上線 衝刺日產1500萬片

最新更新：2020/04/06 17:46
武漢肺炎疫情蔓延，工具機國家隊日前將92台口罩機陸續交運至口罩生產商，經調校與暖機，如今產能開出，加上既有產能，衝刺日均產量可望達1500萬片。（中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情蔓延，工具機國家隊日前將92台口罩機陸續交運至口罩生產商，經調校與暖機，如今產能開出，加上既有產能，衝刺日均產量可望達1500萬片。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北6日電）工具機國家隊日前將92台口罩機陸續交運至口罩生產商，經調校與暖機，如今產能開出，包括康匠、康那香與華新醫材等新機生產均達單機日產10萬片目標，加上既有產能，衝刺經濟部日均產量1500萬片。

台灣康匠現有20台機台，加上工具機國家隊組裝好10台新機，共計30台，最高日產量可達220萬片，目前24小時生產不間斷，新機台達標每台每日產10萬片。

至於舊機台，康匠表示，過年後至今還沒保養，一直都在生產，但會注意機器的狀況。

康那香3月陸續接收工具機業者組裝5台設備，目前共有6台機台運轉，一天22小時兩班運作，日均產量約80萬片；至於口罩原料、熔噴布機台則是24小時生產不間斷，康那香表示，口罩機保養相對簡單，可利用空檔維護，布機則會繼續生產，暫時不安排歲修。

華新醫材現階段日均產約60萬片，自有機台7台，來自工具機國家隊組裝有3台，總計10台，同樣一天至少20小時運作，華新醫材表示，工具機國家隊組裝的新機台，目前還不需要保養，至於舊機台會盡量排在非生產時段保養。

中衛目前日均產量約90萬片、共有10台機器，透過兩班制度維持20小時運作，中衛考量到現有工廠腹地不足，沒有接收工具機組裝的口罩機，改以更多人力投入增加產量，因此國軍已派駐19名協助生產。

中衛表示，如果是一般簡單保養，內容不繁雜，僅需幾小時，可利用非生產時段的空檔停機維護保養，如果是要年度歲修，就需要較長時間，會盡量錯開各個機台歲修時間，讓平均產量可以維持在高峰。（編輯：鄭雪文）1090406

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