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布拉格市長將台灣呼吸器轉交醫院 批中國隱瞞疫情

最新更新：2020/04/09 09:12
布拉格市長賀瑞普（左）8日在臉書公布他將台灣贈送的3台呼吸器，親自轉交給布拉格皇家Vinohrady大學醫院院長阿倫伯格的照片。（圖取自facebook.com/zdenek.hrib.primator）
布拉格市長賀瑞普（左）8日在臉書公布他將台灣贈送的3台呼吸器，親自轉交給布拉格皇家Vinohrady大學醫院院長阿倫伯格的照片。（圖取自facebook.com/zdenek.hrib.primator）

（中央社記者林育立柏林8日專電）布拉格市長賀瑞普今天將台灣贈送捷克的呼吸器轉交給布拉格的醫院，他表示，台灣抗疫的努力對捷克是很大的啟發，並批評中國一開始隱瞞疫情，偷偷在國外購買醫療用品。

賀瑞普（Zdeněk Hřib）今天在臉書公布他將台灣贈送的3台呼吸器，親自轉交給布拉格皇家Vinohrady大學醫院院長阿倫伯格（Petr Arenberger）的照片。

照片上可見這些裝著器材的箱子上有中華民國和捷克的國旗，並寫上「來自台灣的問候，送給我們在捷克的英雄」等字樣。

台灣一共捐贈25台呼吸器給捷克，其中9台送到布拉格。賀瑞普表示，「台灣的呼吸器拯救布拉格醫院的生命」，他非常感謝台灣在兩國合作對抗疫情的基礎上提供援助，台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的努力對捷克是很大的啟發。

賀瑞普還藉機批評中國，表示世界衛生組織（WHO）一開始就提醒各國注意病毒的威脅，中國卻隱瞞疫情，並偷偷在國外購買醫療用品。

捷克外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）日前也對台灣贈送呼吸器給捷克表示謝意，強調此時此刻團結很重要。（編輯：陳永昌）1090409

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